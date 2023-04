En los últimos años son varios los casos de personas que buscan ganar notoriedad, en redes sociales, al querer parecerse a una celebridad. Hace algunos días se dio a conocer la historia de Cory Hall, que ha gastado millones para parecerse a Ken y Kim Kardashian.

De acuerdo al diario The Sun, Hall ha invertido más de 100 mil dólares (79.455.000 pesos) en diversas operaciones. La mayoría de los resultados suele mostrarlos en Instagram, donde tiene 91.000 seguidores.

Entre las cirugías hay varias que ha realizado en su rostro y trasero. A estas se suman: liposucción, inyecciones de glúteos, relleno de labios, relleno de mejillas, relleno de mandíbula y botox.

Sin ir más lejos, él mismo se define como un “muñeco Ken andante con un botín de Kardashian”, agregando que no le molestan las burlas que recibe en las calles de Los Angeles (California).

“La gente puede ser un poco dura, pero a mí no me afecta. No me molesta en absoluto”, indicó.

“Lo hice solo porque quería un trasero más grande. Me gustaría obtener otro BBL. La gente me dice que no necesito otra cirugía, pero no me importa”, agregó.

Hombre ‘Ken Kardashian’

En este sentido, Cory Hall sostuvo que Kim Kardashian es una de sus mayores inspiraciones en la vida, por lo que no descarta seguir invirtiendo en operaciones en su cuerpo.

Sin ir más lejos, aclara que conversó en un par de veces y trabajó para la empresaria en ciertas ocasiones hace algunos años, específicamente con su marca de fajas Skims.

A eso suma grandes gastos en marcas de lujo, como Balenciaga, Dolce & Gabbana, Chanel y Louis Vuitton.

“Me encanta la moda, me encanta lucir sexy y me encanta mi cuerpo. Mi estilo es muy llamativo, muy lujoso, muy pop. Soy muy elegante también”, concluyó.