El pasado 27 de febrero Tasteatlas, una guía de las mejores comidas del mundo, realizó su ranking de los 100 mejores sándwich del mundo. En la lista aparecen el tradicional Barros Luco y el Churrasco Italiano, aunque en lugares finales.

El sándwich de carne con queso derretido fue dejado en el puesto número 98, situación que no dejó conformes a los chilenos en redes sociales.

En la publicación indicaron que: “Es un sándwich chileno simple que generalmente consiste en rebanadas delgadas de bistec de res a la parrilla, cubierto con queso y servido dentro de varios panes. Obtuvo su nombre único en honor al presidente chileno Ramón Barros Luco, quien era un gran admirador de este saciante sándwich”.

“Aunque no está claro si se originó en el restaurante del Congreso Nacional de Chile o en la Confitería Torres, hasta el día de hoy se mantiene como una de las variedades de sándwich más populares en Chile”, agregaron.

Por su parte la preparación de churrasco, palta y tomate se alzó hasta el lugar número 87, lo que tampoco gustó mucho a sus fans nacionales.

All about 100 best-rated sandwiches in the world at the link: https://t.co/OS7SzEZhKN pic.twitter.com/IybKxsXFpu

— TasteAtlas (@TasteAtlas) February 27, 2023