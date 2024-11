Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

¡Alerta en Carolina del Sur! Cuarenta y tres monos rhesus están prófugos desde el miércoles en Yemassee. Tras un descuido en Alpha Genesis, un centro de investigación de primates, los monos se escaparon debido a que un cuidador no aseguró correctamente las puertas del recinto, elevando el número de fugados de 40 a 43. Aunque las autoridades aseguran que no representan un riesgo sanitario al no haber sido parte de estudios de investigación ni portar enfermedades, se insta a la comunidad a mantener precauciones manteniendo puertas y ventanas cerradas. Este no es el primer incidente, recordando escapadas anteriores en 2016 y 2014 en la misma instalación. Alpha Genesis, dedicado a la cría de primates para investigaciones de salud, ha generado inquietud entre los residentes de la zona.