El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado este viernes planes para prohibir antes de final de año la raza de perro American Bully XL, después de varios sucesos registrados en el Reino Unido con ataques de este animal.

Sunak explica en un vídeo en X (antes Twitter) que ha ordenado a sus ministros que trabajen con las autoridades pertinentes primero para “definir” las características de la raza, que actualmente no está descrita legalmente en este país, y eventualmente para prohibirla.

“El American Bully XL es un peligro para nuestras comunidades, particularmente para los niños”, declara en la grabación el dirigente conservador.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.

I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 15, 2023