El perro American Bully XL, está siendo objeto de un escrutinio público en Reino Unido, luego que el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que esta raza estaría prohibida a contar a finales de este año. ¿La razón?, un ejemplar del can que procede de la raza bulldog, perpetró el ataque a un hombre, que falleció.

Igualmente, la muerte de una niña de 11 años, el sábado pasado en Birmingham, provocó la conmoción de la opinión pública, recoge BBC Mundo.

Así, han sido varios los casos de fallecidos causados por los perros american bully. “Está claro que no se trata de un puñado de perros mal entrenados, sino que es un patrón de comportamiento y no puede continuar”, indica Sunak, en referencia a los múltiples ataques.

“Estos perros son peligrosos, quiero asegurar a los ciudadanos que tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad”, expresó Sunak, que abrió el debate en torno a la crianza de animales conocidos coloquialmente como “bully”.

Desde la United Kennel Club de Estados Unidos, que es la organización que cataloga a las razas, mencionan que “algún nivel de agresión canina es característico de esta raza”. No obstante, recalcan que los perros no son violentos por naturaleza, ya que “el comportamiento agresivo hacia los humanos no es característico”.

¿Es una raza peligrosa el american bully XL?

Al respecto, el sitio Nunpet, informa que una “buena sociabilización permite a esta raza ser apta para familias con niños pequeños, pero también para personas solteras o parejas. Se adapta a la vida en el campo o en la ciudad, aunque será necesario que realice ejercicio físico a diario”.

Tamaño promedio: está comprendido entre los 38 y los 50 cm de altura a la cruz. Peso: puede pesar entre los 25 y los 60 kg.

El American bully es una raza que tiene su origen en Estados Unidos, donde se localizan la mayor cantidad de ejemplares. “Sus criadores buscaban la apariencia potente del stafford, pero con las características más celebradas de los bulldogs, que son perros que destacan por un carácter especialmente adecuado para convivir en familia. Por lo tanto, a pesar de su aspecto físico imponente, incluso fiero, son perros muy dóciles y cariñosos”, remarca nfnatcane.