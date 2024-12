Con la llegada de la Navidad, emerge el clásico playlist repleto de canciones que caracterizan esta festiva temporada, para que pases la cena con tus seres queridos con la mejor música de una de las épocas más esperadas del año.

Más allá de los villancicos tradicionales que son en español, diversos artistas anglo han lanzado composiciones alusivas a esta celebración que han ganado gran popularidad, llamados también Christmas Carols.

Desde Mariah Carey hasta Luis Miguel, pasando por Taylor Swift, Michael Bublé y Gwen Stefani, una variada selección de títulos clásicos y contemporáneos configuran el telón musical para la fuesta de Navidad.

Estas canciones no solo añaden un toque especial a la atmósfera festiva, sino que también se han convertido en parte esencial de las tradiciones musicales asociadas con esta época del año.

25 canciones perfectas para tu playlist de Navidad

Feliz Navidad, de José Feliciano

La icónica canción forma parte del álbum Feliz Navidad, del talentoso cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense José Feliciano. Este tema, con su letra sencilla y emotiva, incorpora el tradicional saludo navideño español “Feliz Navidad, próspero año y felicidad”, seguido por el mensaje en inglés “I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart”.

All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey

Una melodía navideña de género pop, All I Want for Christmas Is You fue coescrita e interpretada por la talentosa artista estadounidense Mariah Carey. Lanzada en 1994, esta canción emblemática se posicionó como el sencillo principal de su cuarto álbum de estudio, titulado Merry Christmas.

Santa Claus llegó a la ciudad, de Luis Miguel

La canción se estrenó en 2006 y está incluida en el disco Navidades, del cantante Luis Miguel. El lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip protagonizado por el mismo Sol de México.

Christmas Time, Christina Aguilera

Primer y único sencillo promocional extraído de My Kind of Christmas, álbum navideño de la cantante Christina Aguilera. Christmas Time fue lanzado exclusivamente en emisoras de radio, prescindiendo de la producción de un video musical para acompañarlo.

Christmas Isn’t Christmas, Bon Jovi

Bon Jovi regresó con una emotiva canción navideña que demuestra que aún tienen mucho que ofrecer. Christmas Isn’t Christmas es la primera canción lanzada por el grupo en tres años. La letra cuenta la historia de una pareja separada durante la Navidad, adorada con elementos de rock de los años 50 con influencias de country y blues, que evoca una sensación melancólica y acogedora.

Mas allá, de Gloria Estefan

Un clásico que Gloria Estefan tuvo el honor de interpretar frente a San Juan Pablo II, concretamente el 30 de octubre de 1995, con ocasión de sus Bodas de Oro sacerdotales.

Mistletoe, de Justin Biener

Mistletoe es el primer sencillo del segundo álbum de estudio de Justin Bieber, titulado Under the Mistletoe. Esta cautivadora pieza, con sus raíces en los géneros pop y R&B, fusiona de manera única elementos del reggae. Su encanto navideño le ha valido un lugar entre las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos según Billboard.

Last Christmas, de Taylor Swift

Last Christmas es un cover de la canción original de Wham! de su álbum de 1986, Music from the Edge of Heaven. Taylor Swift la hizo suya para su primer EP, Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection, lanzado el 14 de octubre de 2007, recibiendo buenas críticas por llevar este clásico a nuevas generaciones.

El arbolito, de El Gran Combo de Puerto Rico

No es exagerado decir que no hay Navidad sin la música de El Gran Combo de Puerto Rico. Basta pensar en clásicos como “La fiesta de Pilito”, “No hay cama pa’ tanta gente” o “El Arbolito”, entre tantos otros, para celebrar la fiesta.

Aires de Navidad, de Willie Colón y Héctor Lavoe

Tema grabado en la primera semana de diciembre de 1970 con el objetivo de aprovechar la temporada navideña de ese año. La canción se incluyó en el álbum Asalto Navideño, tal fue el éxito que Fania Records publicó en 1973, un segundo proyecto navideño, llamado Asalto Navideño, Vol. 2. Esto llevó a que el primer álbum cambiara su nombre a Asalto Navideño, Vol. 1.

My Only Wish (This Year), Britney Spears

My Only Wish (This Year) es una canción navideña de pop adolescente interpretada por Britney Spears. Fue escrita y producida por Brian Kierulf y Josh Schwartz. La canción ha figurado en distintos rankings en varios países, destacando especialmente en Alemania y en la lista de canciones navideñas de Billboard.

Santa Tell Me, de Ariana Grande

El villancico Santa Tell Me, coescrito por Ariana Grande, Ilya Salmanzadeh y Savan Kotecha, fue lanzado en 2014 a través de iTunes y formó parte de la versión exclusiva japonesa del EP de Grande, Christmas Kisses. Musicalmente, la canción fusiona encantadoras melodías navideñas con influencias pop. Logró ingresar a la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Underneath the Tree, de Kelly Clarkson

Underneath the Tree es una canción de la cantante Kelly Clarkson, incluida en su sexto álbum de estudio y primer álbum navideño, Wrapped in Red (2013). Se trata de una canción que expresa gratitud por la compañía durante las fiestas, donde el ser querido es mencionado como el único regalo necesario “bajo el árbol”.

Santa’s Coming For Us, Sia

Ua canción escrita por Sia y Greg Kurstin, lanzada en 2017 como el sencillo principal de su octavo álbum de estudio y su primer álbum navideño, Everyday Is Christmas. El video musical de Santa’s Coming for Us cuenta con Kristen Bell como anfitriona de una fiesta navideña, con la participación de Dax Shepard, JB Smoove, Susan Lucci, Henry Winkler , Sophia Lillis, Wyatt Oleff y Caleb McLaughlin.

You Make It Feel Like Christmas, Gwen Stefani ft. Blake Shelton

Canción original de Gwen Stefani, perteneciente a su cuarto álbum de estudio del mismo nombre (2017). You Make It Feel Like Christmas cuenta con la colaboración vocal de su pareja, Blake Shelton. Este tema navideño incorpora elementos de música country y pop, con letras que describen una romántica temporada festiva.

Dulce Navidad, de Morat y Danna Paola

La combinación del distintivo sonido de la banda colombiana Morat y la melodiosa voz de la talentosa mexicana Danna Paola se convirtieron en la fórmula perfecta para cautivar a todos aquellos que escuchan Dulce Navidad, una joya musical extraída del álbum Eterna Navidad celebremos.

Llegó la Navidad, de Ozuna & Generación Escogida Ft. Christian Nieves

Ozuna ha demostrado su espíritu navideño con su canción “Llegó la Navidad”, que hace referencia a la festividad en su país, Puerto Rico.

Santa Claus Is Comin’ To Town, de Sebastián Yatra

Una pieza bilingüe que fusiona el inglés con el castellano, logrando preservar la esencia navideña tanto en sus letras como en el videoclip, Santa Claus Is Comin’ To Town, de Sebastián Yatra, destaca como una de las interpretaciones clásicas que enriquecen el álbum titulado Feliz Christmas Vol. 1, un dico que reúne a distintos artistas de la música latina.

Feliz Navidad, Tito el Bambino

El 2009 fue particularmente un año especial para Tito el Bambino y, como una manera de dar gracias por todo lo bueno que le sucedió, el cantante quiso cerrar el año publicando su canción Feliz Navidad.

Aguinaldo urbano, de Don Omar

“Aguinaldo urbano” es el primer sencillo de la producción ‘Tradición urbana 2’ donde Don Omar cuenta con la colaboración de varios artistas.

Merry Christmas, de Ed Sheeran & Elton John

Ed Sheeran y Elton John se unieron para presentarnos el tema ‘Merry Christmas’, que amenaza con convertirse en un nuevo clásico navideño.

Rockin’ Around The Christmas Tree, Brenda Lee

Una canción navideña interpretada por Brenda Lee en 1958. Rockin’ Around the Christmas Tree ha sido interpretada por numerosos artistas. Para el 50 aniversario de la canción en 2008, la versión original de Lee había vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo, posicionándose como la cuarta canción navideña con más descargas digitales.

It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, de Michael Bublé

Tema incluido en ‘Christmas’, el séptimo álbum de estudio del canadiense y no solo fue un éxito en ventas, sino que se convirtió en el primer álbum navideño en conseguir un premio Juno.

The Christmas Song, de Nat King Cole

Es un clásico navideño cantado por la famosa voz de Nat King Cole en 1946.

Happy Xmas (War is Over), de John Lennon

Es una canción del ex-Beatle y músico británico John Lennon, grabada en los Record Plant Studios de Nueva York a finales de octubre de 1971.