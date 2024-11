Chile se posiciona como el segundo país a nivel mundial con más llamadas de spam telefónico, con un promedio de 23 al mes, solo superado por Brasil. Estas molestas llamadas, provenientes principalmente de empresas de telecomunicaciones, seguros y promociones bancarias, han llevado a la aprobación de una ley para limitarlas. Las autoridades advierten sobre posibles estafas detrás de estos llamados, destacando la importancia de proteger la privacidad y evitar proporcionar información personal o financiera. Se recomienda bloquear números no deseados en los teléfonos y utilizar aplicaciones especializadas como Truecaller y Whoscall, además de inscribirse en la "Lista No Molestar" de la Subtel y reportar números persistentes. La nueva Ley de Protección de Datos Personales brinda a los usuarios derechos clave para proteger su información. [Lee más aquí](https://www.biobiochile.cl/noticias/servicios/explicado/2024/08/27/adios-al-spam-telefonico-asi-es-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales-aprobada-en-el-congreso.shtml)

Un reciente estudio situó a Chile en el segundo lugar a nivel mundial en la recepción de llamadas telefónicas no deseadas, conocidas como “spam telefónico”, ¿pero sabes como evitarlas y qué hay detrás de estas molestas llamadas?

Con un promedio de 23 llamadas de spam al mes, Chile es superado solo por Brasil, que encabeza la lista con 26 llamadas mensuales, de acuerdo al análisis, que también incluye a países como Hong Kong, México y Estados Unidos.

La magnitud del problema del “spam telefónico” en Chile

Las llamadas de spam suelen provenir de empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, seguros, o promociones bancarias, y se caracterizan por ser insistentes y, en muchos casos, difíciles de evitar, generando un impacto significante en la privacidad.

Este fenómeno ha llevado a las autoridades y a empresas tecnológicas a implementar herramientas y recursos para reducir este tipo de intrusiones. Así, por ejemplo, en agosto de este año, se aprobó una ley para limitar las llamadas de spam telefónico para contratar productos o servicios.

Además, las mismas autoridades han advertido sobre el riesgo de que estos llamados incluyan posibles estafas o engaños, en los cuales los delincuentes se hacen pasar por entidades de confianza para obtener información personal o financiera de las personas.

¿Cuáles son los países con más llamadas molestas al mes?

Según el reciente informe Global Call Threat Report, Brasil es el país con más llamadas de spam al mes. En concreto, la nación sudamericana recibe 26 llamadas en promedio al mes, a diferencia de Chile, donde los usuarios reciben 23.

1. Brasil: 26 llamadas al mes en promedio.

2. Chile: 23 llamadas al mes en promedio.

3. Hong Kong: 19 llamadas al mes en promedio.

4. México: 17 llamadas al mes en promedio.

5. Estados Unidos: 14 llamadas al mes en promedio.

¿Cómo bloquear llamadas de spam?

A raíz de esta situación, existen diversas formas de protegerse frente a las llamadas de spam en Chile, tanto a través de opciones nativas en los teléfonos como con el uso de aplicaciones específicas. Estas son algunas de las más efectivas:

1. Bloqueo en el sistema operativo del teléfono: La mayoría de los teléfonos inteligentes actuales, tanto en Android como en iOS, incluyen funciones de bloqueo de llamadas. En Android, es posible acceder al historial de llamadas y bloquear los números manualmente. En iOS, la opción “Silenciar números desconocidos” permite ignorar llamadas de números que no estén en la lista de contactos.

2. Aplicaciones de bloqueo de spam: Existen aplicaciones como Truecaller y Whoscall, disponibles en las tiendas de aplicaciones, que identifican y bloquean automáticamente números reportados como spam por otros usuarios. Estas apps suelen ser gratuitas y funcionan en segundo plano para filtrar las llamadas indeseadas.

3. Listas de No Molestar: En Chile, también está la posibilidad de inscribirse en la “Lista No Molestar” del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), una herramienta donde los usuarios pueden registrar sus números de teléfono para evitar ser contactados con fines comerciales. Aunque no garantiza el bloqueo completo, reduce el número de llamadas de empresas.

4. Denuncia y reporte de números: Si las llamadas son persistentes, se puede reportar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) o a plataformas específicas para alertar a otros usuarios.

5. Nueva Ley de Protección de Datos Personales: Acorde a la ley, las personas tienen derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales. En ese sentido, se establece legalidad en el uso de estos datos solo cuando las personas den su consentimiento para ello, salvo en casos de celebraciones de contrato o para dar cumplimiento a una obligación legal.