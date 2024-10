Una de las películas más taquilleras de este año fue “Deadpool & Wolverine”, la cual recaudó nada menos que $1.300 millones de dólares durante su estreno en el cine, será lanzada pronto en plataformas de streaming.

Con un 78% de aprobación en el portal de críticas Rotten Tomatoes, la cinta fue considerada un rotundo éxito entre los fanáticos de la franquicia. Dentro de poco, podrán volver a disfrutarla desde la comodidad de su hogar.

La tercera entrega de la saga Deadpool se estrenó el pasado 25 de julio en cines chilenos. Habiendo pasado ya varias semanas desde que estuvo en la cartelera, la franquicia dueña de la película ya anunció la fecha en que estará disponible para ver en casa.

Según confirmó Marvel a través de sus redes sociales, la cinta se estrenará en Disney+ el próximo 12 de noviembre.

A stream is an educated wish your heart makes. ✨#DeadpoolAndWolverine is streaming on @DisneyPlus November 12. pic.twitter.com/WEGvoo0SrI

— Marvel Studios (@MarvelStudios) October 30, 2024