Colo Colo se puso al día en Campeonato Nacional 2024, se alzó como el puntero exclusivo, desplazó al segundo lugar a la Universidad de Chile y los adelantó por dos puntos a tres fechas del final.

¿Sabes cuál es la programación del torneo, cuándo y contra quién deben jugar los 3 partidos restantes los universitarios y el Cacique?

Recordemos que en paralelo, La U ya está instalada en la final de la Copa Chile tras vencer a Coquimbo. Pero Colo Colo debe disputar el encuentro de vuelta contra Magallanes (tras perder 0-3 en la ida), por cuartos de final.

La Universidad de Chile lideró prácticamente todo el 2024 el Campeonato Nacional como puntero exclusivo en la tabla de posiciones. Sin embargo, Colo Colo terminó de ponerse al día y ahora es el líder del torneo, con la principal chance de salir campeón.

El Cacique llegó a los 60 puntos con 27 partidos jugados. Los Albos han marcado 42 goles y recibido 18, con una diferencia de +24.

Solo dos puntos abajo (58), se ubica La U, que hasta la fecha tiene 46 tantos anotados y 21 recibidos en su arco, es decir, diferencia de goles de +25.

Ya sin ninguna posibilidad de ser campeones de la temporada 2024, pero mirando copas internacionales, en el tercer lugar está Universidad Católica con 45 puntos, cuarta la Unión Española, que suma 42 unidades, Deportes Iquique quintos con 42 puntos y Palestino sextos, con 40 ptos.

Así, con este panorama, miles de hinchas se preguntan qué partidos les quedan pendientes a Universidad de Chile y Colo Colo en el Campeonato Nacional según el calendario y la programación.

Los de Macul, primero deben visitar a Palestino, luego recibir a Deportes Iquique y finalmente, visitar a Copiapó en Atacama. Los Azules juegan de visita contra Universidad Católica en el “clásico universitario” y contra Ñublense, para cerrar como local ante Everton.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo y cuándo juega?

Palestino vs. Colo Colo: domingo 20 de octubre a las 15:00 horas.

Colo Colo vs. Deportes Iquique: domingo 3 de noviembre.

Copiapó vs. Colo Colo: domingo 10 de noviembre.

¿Qué partidos le quedan a Universidad de Chile y cuándo juega?

Universidad Católica vs. Universidad de Chile: sábado 19 de octubre a las 18:00 horas.

Ñublense vs. Universidad de Chile: domingo 3 de noviembre.

Universidad de Chile vs. Everton: domingo 10 de noviembre.