Conoce la programación de los partidos de hoy lunes 14 de octubre, horarios y qué canales de TV los transmiten, entre ellos, el encuentro de Alemania vs Países Bajos por la UEFA Nations League.

Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial de esta jornada, previo al vital duelo de Chile vs Colombia por Eliminatorias Sudamericanas, que se disputa este martes 15 de octubre.

Georgia vs Albania , a las 13:00 horas: Por ESPN 2, Disney+ Azerbaiyán vs Eslovaqui a, a las 13:00 horas: Por Disney+ Italia vs Israel , a las 15:45 horas: Por Disney+ Bélgica vs Francia , a las 15:45 horas: Por Disney+ Alemania vs Países Bajos , a las 15:45 horas: Por Disney+ Bosnia vs Hungría , a las 15:45 horas: Por ESPN, Disney+ Islandia vs Turquía , a las 15:45 horas: Por Disney+ Ucrania vs República Checa , a las 15:45 horas: Por ESPN 2, Disney+ Estonia vs Suecia , a las 15:45 horas: Por Disney+ Gales vs Montenegro , a las 15:45 horas: Por Disney+

Puerto Rico vs Saint Maarten, a las 17:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube

Curazao vs Granada, a las 17:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube

Haití vs Aruba, a las 20:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube

Santa Lucía vs Saint Martin, a las 20:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube

Jamaica vs Honduras, a las 22:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube

Trinidad y Tobago vs Cuba, a las 22:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube

Nicaragua vs Guayana Francesa, a las 22:00 horas: Por Concacaf GO, Concadaf YouTube