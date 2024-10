El sábado 12 de octubre del 2024, Chile conmemora el Encuentro de Dos Mundos con un feriado, sin embargo, no es irrenunciable, lo que significa que los comercios operarán con normalidad. Los próximos feriados en octubre incluyen el domingo 27, día de elecciones, y el jueves 31, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, seguido de un feriado el 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, que marcará el último fin de semana largo del año en el país.

Este sábado 12 es uno de los feriados de octubre 2024 en Chile y gran parte del mundo debido al Encuentro de Dos Mundos, fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente de América, ¿pero muchos se preguntan si es un feriado irrenunciable?

Además, te explicamos cuáles son todos los demás feriados de octubre y cuándo será el último fin de semana largo del año en el país.

¿Es irrenunciable este feriado del 12 de octubre?

Un feriado irrenunciable es una jornada que, según la ley, los trabajadores no pueden ejercer sus funciones, aunque tengan un acuerdo previo con su empleador. Debido a esto, el comercio no funciona con normalidad y la mayoría no abre sus puertas.

Eso sí, existen ciertas excepciones contempladas a la norma, donde trabajadores de sectores como hospitales, transporte, bencineras, locales de entretención como casinos, restaurantes y cines, sí pueden trabajar.

Y es la misma norma la que indica cuáles son los únicos feriados irrenunciables en el año en Chile: Año Nuevo (1 de enero), Día del Trabajador (1 de mayo), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias), Navidad (25 de diciembre) y domingos de elecciones.

En ese sentido, queda claro que este sábado 12 de octubre del 2024 en Chile, no es un feriado irrenunciable, por lo que malls, supermercados y otros comercios abrirán con total normalidad.

¿Cuáles son los próximos feriados de octubre 2024 en Chile?

Según el calendario nacional, octubre no solo tiene el feriado del sábado 12, también el domingo 27, la segunda jornada de elecciones municipales y regionales. Cabe destacar que el sábado 26 también es una jornada de elecciones, pero no será feriado según la ley.

Luego, octubre termina con otro día libre más, el jueves 31, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Lo bueno, es que la jornada siguiesen, el 1 de noviembre también es feriado, por el Día de Todos los Santos.

Debido a estos feriados consecutivos, será el último fin de semana largo del año en nuestro país.