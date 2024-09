Karol G y Bad Bunny se consolidan como los grandes favoritos para los Latin Grammy 2024, cada uno con ocho nominaciones. La Academia Latina de la Grabación, organizadora de estos premios, reveló los nominados y la fecha en que se realizarán la ceremoni en el Kaseya Center de Miami.

Junto a la colombiana y al puertorriqueño, el productor Edgar Barrera destaca con el mayor número de nominaciones, acumulando nueve. Además, Juan Luis Guerra también es un fuerte contendiente con cinco nominaciones, destacando en la categoría de Álbum del Año con Radio güira.

La competencia se intensifica con Shakira, Residente y Karol G también en esta categoría, con sus álbumes Las mujeres ya no lloran, Las letras ya no importan y Mañana será bonito, respectivamente.

Los Latin Grammy 2024 se celebrarán el 14 de noviembre. En esta edición, que celebrarán los 25 años de los premios, Karol G y Bad Bunny se destacan como los grandes favoritos, con ocho nominaciones cada uno.

La ceremonia regresará a Miami, la ciudad que acogió la primera edición de los premios en 2000 y donde la Academia Latina de la Grabación tiene sus oficinas principales.

Grabación del Año

Álbum del Año

Bolero – Ángela Aguilar Cuatro – Camilo Xande canta Caetano – Xande de Pilares Mañana será bonito (Bichota Season)/ Karol G García – Kany García Radio güira – Juan Luis Guerra 4.40 Autopoiética – Mon Laferte Boca chueca, vol. 1 – Carin León Las letras ya no importan – Residente Las mujeres ya no lloran – Shakira

Canción del Año

A fuego lento – Daymé Arocena A la mitad – Maura Nava Aún me sigo encontrando – Gian Marco y Rubén Blades Caracas en el 2000 – Elena Rose, Danny Ocean y Jerry Di Derrumbe – Jorge Drexler Entre paréntesis – Shakira y Grupo Frontera Mi ex tenía razón – Karol G Según quién – Maluma y Carín León Te lo agradezco – Kany García y Carín León. 313 – Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz

Mejor Nuevo Artista

Mejor Álbum Vocal Pop

]

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Mejor Canción Pop

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

Mejor Interpretación Reguetón

Mejor Álbum de Música Urbana

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Mejor Canción Urbana

Mejor Álbum de Rock

Mejor Canción de Rock

Algo bueno tenía que tener (Bogotá) – Diamante Eléctrico Animal temporal – Viniloversus Camaleónica – Ali Stone No me preguntes (live) – Draco Rosa Qué más quieres – The Warning

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mejor Canción de Pop/Rock

Mejor Álbum de Música Alternativa

Mejor Canción Alternativa

Mejor Álbum de Salsa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Mejor Canción Tropical

Mejor Álbum Cantautor

Mejor Canción de Cantautor

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mejor Álbum de Música Banda

Mejor Álbum de Música Tejana

Mejor Álbum de Música Norteña

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Mejor Canción Regional Mexicana

Mejor Álbum Instrumental

Impronta – Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin, Suite For Flute And Latin Music Ensemble – Carlomagno Araya, Jose Valentino y The Latin Music

Ensemble

Capriccio Latino – Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas – Yamandu Costa y Armandinho Macêdo

Tembla – Hamilton De Holanda y C4 Trío