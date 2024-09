MAX y HBO estrenarán "El Pingüino", una serie spin-off de The Batman con un tono noir y personajes de las familias Cobblepott, Falcone y Maroni. La producción, fijada para estrenarse este jueves 19 de septiembre por MAX, cuenta con un elenco destacado como Colin Farrell, Cristin Milioti y Clancy Brown. La serie continúa la saga criminal de Batman de Matt Reeves y ha recibido críticas variadas, desde lo magistral y fascinante hasta lo cuestionable en la interpretación de Farrell.

Para quienes quieran disfrutar de una serie novedosa en estos días feriados XXL de Fiestas Patrias, MAX y HBO estrenarán “El Pingüino”, una producción spin-off de The Batman.

Según los adelantes, tendrá un tono “noir”, con personajes salidos del bajo mundo de Gotham. Específicamente, mafiosos de las familias Cobblepott (del Pingüino), Falcone y Maroni.

El Pingüino: cuando se estrena la serie

El estreno de la nueva serie “El Pingüino” está fijado para este jueves 19 de septiembre a las 21:00 horas por medio de la plataforma de streaming MAX, siendo publicado cada episodio semanalmente.

El reparto está compuesto por:

Colin Farrell (Oz Cobb o El Pingüino)

Cristin Milioti (Sofia Falcone)

Rhenzy Feliz (Victor Aguilar)

Michael Kelly (Johnny Viti)

Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni)

Deirdre O’Connell (Francis Cobb)

Clancy Brown (Salvatore Maroni)

La producción de ocho episodios es una continuación a la épica saga criminal de Batman del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla ‘The Batman’, estrenada en el 2022 en cines, con Robert Pattinson como protagonista.

¿De qué se trata la serie?

De acuerdo a La Tercera, “El Pingüino” inicia solo algunos días después de los acontecimientos de la película “The Batman” (2022) desde el punto de vista del protagonista, Colin Farrell, dentro del mundo de la mafia de Gotham City.

El medio agrega que la trama muestra a Oz Cobb y su primer encuentro con Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), “un adolescente al que conoce en las calles de la ciudad y que se transforma en su aprendiz”.

¿Qué dice la crítica de “El Pingüino”?

De acuerdo a lo informado por el sitio especializado Filmaffinity, la nueva serie de “El Pingüino” cuenta con críticas profesionales mayormente positivas y neutrales.

Por ejemplo, Viarety, se refirió al spin-off del comic de Batman como “un análisis de la criminalidad magistral, retorcido, perturbador y profundamente fascinante”.

Mientras, The Independet dice que “sigue la línea de ‘The Sopranos’ con resultados mixtos”, pero que a pesar de que Farrell sea la gran figura, “está cubierto por capas de prótesis y un ‘fat suit’. ¿Cuál es la lógica de contratarlo y luego que no se sepa quién es?”.

Por último, “aunque Colin Farrell se esfuerza, no consigue levantar una historia de guerra de mafias que no tiene futuro”, dijo The Rolling Stone.

Revisa aquí el tráiler de “El Pingüino”