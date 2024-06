La selección de fútbol de Chile se prepara para los partidos amistosos y oficiales de la Copa América 2024, pero cuándo juegan, contra quién se enfrentan y dónde verlos por televisión y streaming.

Recordemos que entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, dio hace poco la lista de jugadores nominados para el próximo amistosos, donde no se incluyó a Gary Medel y Arturo Vidal.

El primer partido que afrontará la selección de fútbol de chilena será un amistoso frente a Paraguay como preparación para la Copa América 2024 que parte este mes de junio en Estados Unidos.

El encuentro está programado para las 20:00 horas de este martes 11 de junio en el regreso de La Roja al Estado Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana.

Luego de esto, según el calendario de la selección, los próximos partidos serán los de la fase de grupos de la Copa América:

Viernes 21 de junio : Chile vs. Perú a las 20:00 horas. Martes 25 de junio : Chile vs. Argentina a las 21:00 horas. Sábado 29 de junio : Chile vs. Canadá a las 20:00 horas.

Más tarde, ese año y en lo que respecta a las eliminatorias de caras al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la selección chilena tiene más fechas programadas:

5 de septiembre: Argentina vs. Chile

10 de septiembre: Chile vs. Bolivia

10 de octubre: Chile vs. Brasil

15 de octubre: Colombia vs. Chile

14 de noviembre: Perú vs. Chile

19 de noviembre: Chile vs. Venezuela