La Roja de Ricardo Gareca se encuentra en tierra derecha respecto a su preparación para afrontar la Copa América de Estados Unidos 2024, el primer gran desafío del ‘Tigre’ al frente del ‘Equipo de Todos’

Los análisis sobre la participación del seleccionado chileno en la cita continental comienzan a multiplicarse al estar cada vez más cerca el arranque del torneo, programado para el 20 de junio.

Chile se estrena el viernes 21 de junio ante Perú, por el Grupo A, para luego chocar con Argentina, el día 25, y Canadá, el 29.

Una importante observación en la previa al certamen que ganó La Roja en 2015 y 2016 la realizó Claudio Borghi, entrenador del combinado nacional entre 2011 y 2012.

El ‘Bichi’ se la jugó por el arquero que, según él, debería ser el titular en la Copa América. Los nombres que pelean el puesto son Claudio Bravo, Brayan Cortés y Gabriel Arias.

“Pensando a futuro, algo que Gareca dejó en claro que no es su intención, debería atajar Cortés. Si es por trayectoria, Bravo evidentemente. Ahora, los momentos de cada uno hay que verlos y lo va a ver Gareca en la selección”, expresó de entrada en su rol de comentarista en TNT Sports.

Además, el ex estratega argentino no cree que haya rotación en el pórtico, pese a la calidad de los guardametas. “En los dos partidos previos a estos jugó Bravo. Aparte Bravo te da algunas cosas que no tiene ni Cortés ni Arias, que es el juego con los pies, el timing en los centros que todavía sale muy bien. El orden es Bravo, Cortés y Arias“, cerró.