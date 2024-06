Octavos de final de Copa Libertadores: cuándo se juegan y cuáles son los cruces

La nómina de los enfrentamientos de octavos de final de la Copa Libertadores fue liberada durante esta semana, por lo que ya se conoce cuáles serán los versus y cuándo se jugarán.

El sorteo se realizó el pasado lunes 3 de junio en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay, instancia en la que se revelaron cómo quedaron configurados los cruces.

En el encuentro pudo conocerse que Colo Colo, el único representante chileno en el torneo, tendrá que medirse contra Junior de Colombia.

Hasta el sorteo, Huachipato aún tenía chances de sumarse a octavos de final, sin embargo, cayó contra Fluminense durante este martes.

Cabe destacar que aún queda pendiente saber contra quién se enfrentará Peñarol y Fluminense, y es que están a la espera del versus entre The Strongest y Gremio.

El sorteo de los cruces quedó armado de la siguiente forma:

San Lorenzo (Argentina) vs Atlético Mineiro (Brasil).

Nacional (Uruguay) vs Sao Paulo (Brasil).

Flamengo (Brasil) vs Bolívar (Bolivia).

Colo Colo (Chile) vs Junior (Colombia).

Talleres (Argentina) vs River Plate (Argentina).

Peñarol (Uruguay) vs Primero del Grupo C.

Botafogo (Brasil) vs Palmeiras (Brasil).

Segundo del Grupo C vs Fluminense (Brasil).