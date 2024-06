Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este lunes se llevó a cabo en Luque, Paraguay, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, donde ya se encuentra clasificado Colo Colo, que jugará contra Junior de Colombia. Huachipato tiene la posibilidad de unirse al evento si vence a Gremio este martes. En caso de avanzar como líder, se enfrentaría a Peñarol, y si es segundo, jugaría contra Fluminense. Otras llaves incluyen a equipos como San Lorenzo vs Atlético Mineiro, Nacional vs Sao Paulo, y Talleres vs River Plate, entre otros.