Esta semana se llevará a cabo una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas, sin embargo, el partido de Chile vs Perú no se disputará este jueves como el resto de las selecciones de la Conmebol.

Recordemos que los partidos de Clasificatorias de Sudamérica suelen disputarse en doble fecha, una, un jueves, y la otra, al martes siguiente. En ese sentido, el próximo duelo de la selección chilena será el 19 de noviembre contra Venezuela.

A mediados de octubre pasado, luego de las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la Conmebol oficializó el calendario y programación de las fechas 11 y 12.

De esta forma, el ente rector del fútbol sudamericano determinó que la mayoría de la fecha 11 se diputará el jueves 14 de noviembre de la siguiente manera:

Venezuela vs. Brasil: a las 18:00 horas en Maturín

Paraguay vs. Argentina: a las 20:30 horas en Asunción

Ecuador vs. Bolivia: a las 21:00 horas en Guayaquil

Uruguay vs. Colombia: a las 21:00 horas en Montevideo