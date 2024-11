Ricardo Gareca conversó con los medios en la previa del duelo entre Perú y La Roja que se jugará este viernes en Eliminatorias. Además, aprovechó la instancia para explicar su comentado viaje a Argentina.

Cabe recordar que el estratega decidió ir a su país natal tras la fecha FIFA de octubre, en la que el combinado nacional cayó ante Brasil de local y peor aún, goleado a manos de Colombia como visitante en Barranquilla.

En ese contexto, fue consultado por los cuestionamientos al respecto y respondió, de forma sincera, en conferencia de prensa.

“¿Qué cuestionamiento? ¿Yo me fui en plena competencia? Desde que asumí la Selección, les aclaro yo vivo en Chile, resido aquí, no es que vengo una semana antes, me localizan acá todos los días”, dijo de entrada el ‘Tigre’.

A su vez, Gareca señaló que él permanentemente está en Juan Pinto Durán, pero que aún no tiene los documentos necesarios para vivir en Chile. En ese sentido, explicó que “no me fui en Eliminatorias, llegué, me quedé toda la semana y el domingo fui por el Día de la Madre que es especial”.

Asegurando que viajó en el momento para descomprimir su sufrimiento por el momento de la Selección Chilena, el estratega pidió perdón.

“Si eso ha causado irritación, ofrezco disculpas. Pese a que muchos entrenadores viven en su lugar de origen y se presentan una semana antes para hacer la convocatoria, entonces trataré de quedarme más tiempo por si las dudas, para dejarlos tranquilos“, añadió.

Otra de sus declaraciones que llamó la atención, por otro lado, fue su negativa a ir a los estadios.

“No veo propicio ir al estadio para exponerme, porque la gente no está bien y mi presencia puede irritar”, aseveró.