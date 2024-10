Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ex chica reality chilena Cas Zamorano fue hospitalizada esta semana tras sufrir un aneurisma, una condición seria que puede resultar mortal si no se trata a tiempo, afectando a un 1% de hombres mayores de 65 años y cobrando la vida de figuras como Albert Einstein. Un aneurisma es una dilatación anormal en la pared de una arteria, pudiendo formarse en la aorta, cerebro, piernas o bazo, con tipos como el aórtico abdominal, cerebral y de arterias periféricas. A menudo, estos "asesinos silenciosos" no presentan síntomas, pero pueden manifestarse con dolor de cabeza, abdominal, en las piernas o frío en las extremidades. Factores como la presión arterial alta, aterosclerosis, genética, y estilo de vida influyen en su desarrollo. Se pueden detectar mediante estudios de imágenes y el tratamiento varía desde cirugía hasta monitoreo regular, según el riesgo de ruptura y ubicación del aneurisma.