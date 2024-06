Este viernes se confirmó el hallazgo de 2 cuerpos en el patio de la casa de Hugo Bustamante, conocido como el “psicópata del tambor”. Se trataría de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, según confesó en una entrevista.

Recordemos que Bustamante se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Rancagua luego de ser condenado por el asesinato, violación y descuartizamiento de Ámbar Cornejo en 2020.

Previo a esta condena, en 2005 fue sentenciado a cumplir 27 años en la cárcel por el doble homicidio de Verónica Vásquez (49) y su hijo, Eugenio Honorato (9), a quienes posteriormente los ocultó en un tambor.

Fue un crimen altamente conocido pues incluso apareció en un capítulo del programa de televisión “Mea Culpa”, por la brutalidad del hecho.

Quiénes son Elena Hinojosa y Eduardo Páez

Esta semana se conoció una confesión que hizo el propio Bustamante a Ciper, quien reveló que en el patio de su casa en Villa Alemana, mismo sitio donde se encontró el cuerpo de Ámbar, estaban los restos de otras 2 personas.

Se trataría de Elena Hinojosa (55) y su hijo Eduardo Páez (27), quienes habrían sido asesinados por él en 1996, según la confesión que hizo a la periodista Ivonne Toro para su libro “La niña Ámbar”, y a un gendarme.

Con esos antecedentes entregados a la PDI, se realizó un operativo en la casa ubicada en Covadonga 641, donde efectivamente se encontraron los restos óseos de 2 personas.

De acuerdo a la entrevista de Toro a Hugo Bustamante, éste conoció a Eduardo Páez cuando ambos estaban en la cárcel en los 90s. Al salir continuaron viéndose hasta que Páez y su madre desaparecieron.

Bustamante comentó a Toro que Eduardon Páez habría estado secuestrado y que él contactó a Elena Hinojosa para buscar una forma de liberarlo, no obstante, inicialmente no admitió responsabilidad de los hechos.

La familia de ambos puso una denuncia por presunta desgracia, sin embargo, tiempo después la causa fue archivada.

“Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar (…) Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal. Debí haberme callado. Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien”, dice parte de la entrevista entre ambas partes.

Con todos estos antecedentes, la PDI realizó operativos en Covadonga 641 donde finalmente se hallaron los 2 cuerpos, confirmó la Fiscalía.

Ahora queda esperar los peritajes y pruebas de ADN para confirmar que efectivamente se trata de Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

No obstante a esos trabajos de identificación, este hallazgo significó un gran impacto para la familias de las víctimas. Radio Bío Bío conversó con Karem Mascareña, sobrina de Elena, quien compartió su sentir tras esta confesión.

“Se cierra un ciclo, pero finalmente igual es como extraño porque ha pasado mucho tiempo y da un poco de rabia también ver que se pudo haber seguido la pesquisa y no se hizo en su momento y quizás podrían hasta ellos estar vivos”, sostuvo.

En tanto, también reaccionó duramente respecto al futuro de Bustamante en prisión, argumentando que “esperamos que no salga. Esa es la verdad, que se considere como antecedente para no dejarlo salir bajo ninguna circunstancia”.