Hace algunas semanas un tema logró posicionarse en distintos videos de TikTok. Se trata del subsidio DS 120, un beneficio enfocado en el arriendo de una vivienda, con la posibilidad final de compra.

Según detalla el sitio web del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano, el DS 120 es un programa que permite acceder a ofertas privadas de viviendas nuevas o usadas de hasta 2 mil UF ($75.151.220).

El monto se eleva a 2.200 UF ($82.666.342) en el caso de aquellas personas que vivan en regiones del extremo norte y sur del país, como son Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y la provincia de Chiloé.

En el detalle, el subsidio DS 120 corresponde a un beneficio al que se accede a través de una sociedad inmobiliaria de leasing habitacional, con la que se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. En ese sentido, esta ayuda está dirigida a personas que pueden pagar un arriendo pero no tiene el ahorro requerido para otros subsidios similares que sí lo exigen, como el DS19 u otros.

Al momento de postular es necesario conocer que esta ayuda tiene 7 requisitos que exigen al postulante o al cónyuge cumplir con ciertas condiciones. Además de estos puntos, las personas deben tener su cédula de identidad vigente, tener una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa y realizar la inscripción en la red OIRS Serviu de cada región.

Revisa los requisitos a continuación:

1. Debes ser mayor de edad.

2. Estar inscrito/a en el Registro Único de Inscritos del Serviu, pero no tener más de una inscripción.

3. No debes ser propietario de una vivienda (tanto para el postulante como el cónyuge).

4. Ni tú ni tu cónyuge deben haber sido beneficiados con vivienda o subsidio habitacional proporcionado por el Estado o las municipalidades.

5. Debes ser el o la titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro “Leasing Habitacional”).

6. Evitar tener suscrito más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge).

7. Tú o tu cónyuge deben postular por el grupo familiar, no podrán hacerlo por separado.