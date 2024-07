Además de los subsidios para arrendar o comprar viviendas, existe un beneficio al que pueden postular las familias para asentarse. En este caso, el Fondo de Garantía Estatal (Fogaes) entrega un crédito para financiar una casa o departamento.

Comenzó a implementarse en 2023 y vencía en abril pasado, sin embargo, hace un par de días el Gobierno anunció su extensión hasta diciembre de 2024.

Como detallamos, el Fogaes permite el acceso a créditos hipotecarios para la primera vivienda. La diferencia con otros préstamos es que aquí el pie se reduce hasta el 10% del valor de la casa o departamento a través de la garantía estatal.

De esta forma, el Estado actúa como aval cuando se solicita el crédito, recibiendo así hasta un 90% de financiamiento. Cabe destacar que esta iniciativa no solo apoya a familias, sino también a empresas del sector inmobiliario y de la construcción.

Según lo que consigna el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Fogaes cuenta con 7 requisitos mínimos y una vez que se obtiene, la garantía tiene una vigencia de 10 años. En caso sea renegociado, se tomará en cuenta la fecha de la deuda original que se garantizó.

1. El valor de la vivienda no puede superar las 4.500 UF ($169.090.245 al cierre de esta nota).

2. Quien postula debe ser una persona natural.

3. No puedes ser dueña/o de un inmueble con destino habitacional.

4. El crédito solo debe ser para tu primera vivienda.

5. No figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

6. No puedes haber recibido este beneficio con anterioridad.

7. No debes haber recibido un subsidio habitacional o beneficios estatales para financiar una vivienda.