La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU (FDA por sus siglas en inglés) autorizó de manera acelerada el nuevo medicamento contra el Alzheimer, lecanemab.

El nuevo medicamento aceptado por la autoridad estadounidense sería capaz de retrasar el deterioro cognitivo, según explicaron en un comunicado.

El fármaco, que será comercializado bajo el nombre Leqembi, es un tipo de tratamiento experimental que consiguió la “aprobación acelerada” luego de que “mostrara una reducción significativa -dependiente de la dosis y el tiempo- de la placa beta amiloide”, indicador de Alzheimer.

Desde la FDA aclararon que el medicamento debe ser administrado en pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve, es decir, se desconocen los resultados en Alzheimer avanzado.

No obstante, pese a lo esperanzador del anuncio, la entidad advirtió de ciertos resguardos que se deben tener.

Según informaron, el lecanemab al ser un medicamento experimental contra el Alzheimer, este fue autorizado debido a que mostró favorables resultados en la población de estudio y al factor combinado de que se trata de una “afección grave en las que existe una necesidad médica no satisfecha, pero que puede ser beneficiosa para los pacientes”, consignó CNN.

No obstante, la FDA informó que el Leqembi puede producir: “Hinchazón temporal en áreas del cerebro, pequeñas manchas de sangrado en o en la superficie del cerebro, las cuales desaparecerían con el paso del tiempo”.

Igualmente, algunas personas puede tener síntomas como dolor de cabeza, confusión, mareos, cambios en la visión, náuseas y convulsiones.

Sumado a estos puede haber “riesgo de reacciones relacionadas con la perfusión, con síntomas similares a los de la gripe, náuseas, vómitos y cambios en la presión arterial“, especificaron.

Today, we approved a new medication for the treatment of Alzheimer’s disease, the second of a new category of medications approved for Alzheimer's that target the fundamental pathophysiology of the disease. https://t.co/ZXJCUuTYPk pic.twitter.com/TV36k6CO6K

— U.S. FDA (@US_FDA) January 6, 2023