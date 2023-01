Un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva vacuna de doble acción que puede curar y prevenir simultáneamente el cáncer cerebral en ratones, según se detalla en un reciente estudio publicado el miércoles (04.01.2023) por la revista Science Translational Medicine.

En concreto, este nuevo enfoque de terapia celular elimina las células cancerosas y entrena el sistema inmunitario para evitar la reaparición del cáncer cerebral a largo plazo.

“Nuestro equipo ha perseguido una idea sencilla: tomar células cancerosas y transformarlas en asesinas del cáncer y en vacunas”, dijo el autor del estudio Khalid Shah, de Harvard.

“Mediante la ingeniería genética, estamos reutilizando células cancerosas para desarrollar una terapia que elimine las células tumorales y estimule el sistema inmunitario tanto, para destruir los tumores primarios, como para prevenir el cáncer”, agregó el experto.

Shah y sus colegas han empleado un enfoque novedoso para desarrollar esta vacuna. En esta oportunidad, no han estudiado las células tumorales inactivas, sino que han reutilizado las células tumorales vivas, que poseen una característica clave en la investigación.

Resulta que las células tumorales vivas recorren largas distancias en el cerebro para luego volver al lugar donde se encuentran sus “compañeras”.

Scientists at HMS and @BrighamWomens are developing a new way to turn cancer cells into potent anticancer agents https://t.co/SJI6RNDtkV

— Harvard Medical School (@harvardmed) January 5, 2023