Un estudio publicado el miércoles en The Journal of Child Psychology and Psychiatry reveló que unos 151 millones de diagnósticos mentales en Estados Unidos podrían estar relacionados con la exposición al plomo.

Los expertos apuntan a que este metal pesado llegó a las personas mediante la gasolina, ya que en el país se utilizaba la gasolina con plomo desde 1920 y no fue hasta 1980 que comenzó a disminuirse su uso gradualmente, cuando se encontraron pruebas de que la sustancia podía producir efectos nocivos.

De acuerdo con CNN, al día de hoy se sigue utilizando la gasolina con plomo en algunos aviones, autos de carreras y equipos agrícolas y marinos.

“Millones de estadounidenses viven con una historia desconocida e invisible de exposición al plomo que probablemente haya influido negativamente en su forma de pensar, sentir y comportarse”, dijo al medio el Dr. Aaron Reuben, coautor del estudio y profesor adjunto de neuropsicología clínica en la Universidad de Virginia.

Si bien el uso de este tipo de gasolina comenzó a eliminarse hace ya algunas décadas, el estudio consigna que más de la mitad de la actual población estadounidense (335.135.000 personas al 2024) fue expuesta a niveles adversos de plomo en su infancia.

“Una carga significativa de sintomatología de enfermedades mentales y diferencias desventajosas de personalidad se puede atribuir a la exposición de los niños estadounidenses al plomo durante los últimos 75 años“, señala el paper.

El plomo en los diagnósticos mentales

Según explica Reuben, el plomo, al ser una potente neurotoxina, influye en el desarrollo cerebral de varias maneras y puede propiciar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y el TDAH.

Además, plantea que puede haber otros efectos que no es posible diagnosticar. “No hemos podido comprender plenamente cómo esas exposiciones influyeron en la salud y la enfermedad a lo largo del siglo”, puntualizó.

“También cambió la personalidad. Creemos que (la exposición al plomo) hace que las personas sean un poco menos conscientes, menos organizadas, menos orientadas a los detalles, menos propensas a perseguir sus objetivos de manera organizada y más neuróticas”, dijo.

El estudio cuenta con algunas limitaciones, por ejemplo, no midieron todas las fuentes de exposición al plomo, ya que no solo está presenta en la gasolina. De hecho, décadas atrás también se encontraba en las tuberías, o la pintura, de las que fue eliminado entre 1970 y 1990.

“Si vive en una casa construida antes de esos años, debe saber que es probable que exista un peligro de plomo en el suelo o en su casa”, advierte el experto.

“La (Agencia de Protección Ambiental) redujo recientemente su nivel de detección de suelo, y eso significa que posiblemente uno de cada cuatro hogares en los EE. UU. tiene plomo en el suelo, que ahora se consideraría potencialmente peligroso”, añadió.

Reuben recomendó al público hacerse un test para detectar plomo en el organismo, informarse sobre donde podría estar presente el plomo y tomar medidas para evitar exposiciones futuras a este metal pesado.

Pero lo que realmente esperan los investigadores es que el gobierno invierta en la investigación sobre la exposición al plomo y se inicien medidas concretas.

El Dr. Bruce Lanphear, científico de salud poblacional de la Universidad Simon Fraser en Canadá con experiencia en envenenamiento por plomo, que no participó del estudio, dijo que unos 20 millones de hogares en EE.UU. aún contienen peligros relacionados al plomo, por lo que llamó a tomar acción.

“Deshacerse del combustible de aviación con plomo, son cosas que no pueden hacer las personas. Eso es lo que el gobierno y las agencias reguladoras deben hacer. Tenemos que dejar de poner esta carga sobre las personas y las familias”, opinó.