Hacer sonar los huesos de los dedos de las manos es una práctica común que despierta debate sobre si es perjudicial o no. En conversación con BioBioChile, un kinesiólogo desmitifica creencias al respecto. Aunque no hay evidencia de que cause patologías específicas, se recomienda evitarlo en personas con artritis para prevenir crisis y daños articulares.