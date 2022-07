Durante la pandemia desarrollar actividades que comúnmente se hacían fuera comenzaron a hacerse dentro de casa debido al confinamiento, por esta razón las fiestas por zoom, los conciertos y estrenos de cine en línea se hicieron frecuentes, no obstante, también muchos se vieron obligados a trasladar aquellas actividades de belleza que se realizaban en centros estéticos a casa, casi como un spa.

Por esto, se hizo normal adquirir ciertos dispositivos que hicieran los procedimientos de cuidado personal más fáciles y sin dejar los hogares.

En esta época se popularizaron las máquinas de ondas galvánicas, limpiadores de rostro eléctricos, además de varios aparatos masajeadores para el cuerpo y la cara como los cuarzos Gua Sha y las pistolas masajeadoras, elementos usuales de los llamados “spa en casa”.

No obstante, así, entre ensayo y error, varios evidenciaron que ciertos aparatos no surtían el efecto deseado, sin embargo, profesionales afirman que se podría deber a un uso deficiente.

Máquinas Galvánicas y limpiadores eléctricos

De acuerdo a Carmen Gloria Fuentes, Dermatóloga de Clínica Ciudad del Mar, las máquinas que utilizan ondas galvánicas, uno de los productos principales de los llamados “spa en casa”, pueden tener beneficios, pero “tiene que ser usadas en forma frecuente, con harta disciplina y constancia”, afirma.

Esto, ya que al compararlas con los dispositivos usados en centros estéticos, estos pueden mostrar resultados en 12 sesiones, mientras que las máquinas para usar en el hogar recién pueden hacer luego de tres meses, advirtió.

En el caso de las máquinas de limpieza de rostro eléctricas, la especialista señala que pueden servir: “Pero se puede lograr lo mismo con cremas que son exfoliantes, por lo que no son insustituibles”, sin embargo, agrega Fuentes, no quiere decir que no sirvan.

En contraste, la dermatóloga de Clínica Santa María, Andrea Cortés, afirma que el uso de estos cepillos de limpieza eléctricos podría ser contraproducente en algunos casos: “En términos generales, para el cuidado de una piel sana o para pieles en tratamiento por patologías médicas como rosácea o acné, no se recomienda el uso de ninguna máquina de este tipo”.

Puesto que “la limpieza del rostro debe ser con un limpiador indicado de adecuado a cada tipo de piel sin uso de máquinas para su aplicación”, dijo la especialista.

Contraindicaciones Según Fuentes, las máquinas galvánicas no son recomendables para personas que “tienen marcapasos, heridas, en el caso de embarazos o piel muy sensible, ya que les podrían producir daños”. Además, podrían generar hiperpigmentación cuando producen quemaduras, aunque, aclara, “las máquinas de uso doméstico son menos potentes, por lo que no serían tan peligrosas, aunque puedan provocar problemas en pieles sensibles”, advirtió. Sobre esto, Cortés agregó que incluso “estos dispositivos irritan o producen daño en la barrera cutánea por fricción, por lo que puedes generar dermatitis de contacto o agravar una patología preexistente”.

Saunas, mochilas, rollers y pistolas de masaje

De acuerdo al kinesiólogo de Clínica Las Condes, Ricardo Moraga, los efectos de las mochilas masajeadoras, otro elemento altamente usado en los spa en casa, van a depender del propio paciente, ya que “desde el punto de vista fisiológico de la musculatura no generan tantos cambios, pero si pacientes relataron sentir mucho relajo”.

Sin embargo, esto se debería a los niveles de temperatura que manejan estos dispositivos. “Tienen aplicaciones térmicas que pueden relajar la zona, lo que genera un efecto de relajación que de forma indirecta le quitan tensión al músculo”, explicó.

Los rollers de masaje, en tanto, pueden ser beneficiosos en el uso doméstico, ya que los ejercicios son autoadministrados, lo que a su vez permite a la persona manejarlos mediante su propia “tolerancia a la presión” contrario a lo que pasaría cuando otra persona los realiza.

Otra característica de este aparto es que permite relajar y desensibilizar grandes zonas musculares, especialmente de los miembros inferiores, detalla el profesional.

Según Moraga, en el caso de las pistolas de masajes, la efectividad va a depender directamente de cada paciente, esto ya que al ser un dispositivo eléctrico y de aplicación directa, diferente a los otros, puede ser perjudicial en algunos casos.

Ante esto, el kinesiólogo recomienda que utilizarlo solo en zonas de grupos musculares grandes y no en zonas donde el hueso no está revestido por tejidos densos, por ejemplo, clavículas, tobillos, pies y manos, ni el rostro.

Además, agrega, este dispositivo “no debería usarse por más de un minuto en el sector afectado ni utilizar cabezales muy duros”, recomendó Moraga.

En tanto, los saunas también parecen ser un elemento propio de los Spa en casa. Estos dispositivos funcionan usando el calor infrarrojo a través de una manta, de esta manera calientan el cuerpo de afuera hacia adentro, lo que resulta en muchos beneficios para la salud, tanto de forma física como mental, asegura el kinesiólogo de Kinegun, Juan Raúl Bravo.

El profesional asegura que existe “relación entre una temperatura corporal elevada y el bienestar”, esto ya que “provoca una liberación significativa de dopamina (un neurotransmisor) y beta-endorfina (una hormona neuropéptida). Estos mensajeros químicos provocan una sensación de euforia, así como un mejor estado de ánimo, energía, sensación de calma y tolerancia al dolor“, afirmó Bravo.