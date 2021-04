La pandemia no ha dado tregua en el mundo durante 2021. Pese a algunas excepciones, como Israel o Nueva Zelanda, los casos por países han tenido una tendencia al alza durante el primer periodo del año, y Chile no ha estado ajeno a esta situación.

Si bien el año comenzó con la positiva noticia del inicio del proceso de vacunación, el relajamiento social y caso omiso de algunas personas por las medidas sanitarias hicieron que el país viviera un colapso sanitario mayor al de 2020, con un peak superior a los 9.000 casos diarios y una ocupación de camas críticas que sobrepasó el 96%.

Durante este periodo, autoridades y medios de comunicación constantemente han estado alertando respecto a las nuevas variantes del coronavirus, las cuales han surgido en el último tiempo en países que experimentaron altas tazas de contagios.

En enero de 2021 muchos se sorprendieron cuando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informaba sobre la aparición de la variante británica de COVID-19 en Chile. Semanas después, se confirmaba la presencia de cepas surgidas en Brasil dentro del territorio, todas ellas señaladas como “sumamente contagiosas”.

A la fecha expertos han indicado que en el contexto nacional también circulan variantes provenientes de Estados Unidos (Nueva York y California), además de una que estaría relacionada con Nigeria (B.1.525).

Según han explicado constantemente los expertos en este año de pandemia, los virus cambian constantemente a través de sus mutaciones, por lo que siempre se espera que aparezcan nuevas cepas con el paso del tiempo y la circulación que éste tenga.

En ocasiones, según detalla clínica Mayo, emergen nuevas cepas y estas pueden desaparecer con el paso del tiempo, así como también hay momentos en que las variantes surgen y persisten.

“Los virus por su biología mutan constantemente porque cometen errores en su proceso de duplicación, pero la mayor parte de esas mutaciones conllevan alguna desventaja y son eliminados”, indicó en 2020 el infectólogo Mauricio Salinas a BioBioChile.

En esa conversación, el médico sostuvo que el hecho que los virus muten no significa necesariamente que se vuelvan más peligrosos o mortales para las personas.

“Cada cierto número de errores, por simple azar, se produce alguna mutación que genera alguna ventaja que puede ser relevante pera no significativa, y ahí el virus puede adquirir un cambio relevante. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque si uno se pone a mapear los virus va a encontrar cambios probablemente en algunas secuencias de RNA, pero que tenga alguna trascendencia es otra cosa”, sostuvo.

Posibilidad de una variante en Chile

Semanas llevan ya los expertos locales analizando el escenario que se vive en Chile en medio del contexto de la pandemia. La situación por ahora poco alentadora y algunos se atreven a decir que la posibilidad de tener una variante chilena es cierta.

Al respecto el académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la U. de Chile, Ricardo Soto, sostuvo a CNN que en nuestro país existen estudios respecto a la circulación de los virus, aunque también asevera que “estamos llegando tarde”.

“La única forma de tener una idea, un panorama o la película clara de qué cosa está circulando en el país es a través de la vigilancia genómica. Por lo tanto, si tú me preguntas si es que hay o no hay una variante chilena, no lo sabemos, porque se ha hecho muy poca secuenciación de genomas virales, y a través de esta probablemente vamos a poder pesquisar en el caso de que sí exista algún caso de variante chilena o un virus con mutaciones de interés que puedan ser sujeto de estudio en el futuro”, indicó.

En reciente conversación con BioBioChile el jefe de Infectología de Clínica Santa María, Marcelo Wolff, sostuvo que en nuestro país existen condiciones para que se desarrolle una cepa local.

“Las variantes son cepas que han desarrollado mutaciones, o cambios en secciones de su código genético original, y que, en su conjunto, determinan a que el virus que surge tenga variaciones importantes de la cepa original, que puede o no llevarlo a mayor contagiosidad, mayor agresividad, mayor y muy importantemente variación en la respuesta inmune protectora de la vacuna diseñada para la cepa original”, expuso.

“Esas condiciones existen para que surjan cepas variantes en el país, pero también existen condiciones para que se importen variantes desde regiones donde ya han surgido”, agregó.

Una opinión similar tiene el infectólogo Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila, quien sostuvo que la principal característica para su surgimiento es la alta circulación viral.

“Siempre va a existir la posibilidad de que se generen variantes. Pero que sea una variante peligrosa, como la brasileña o la británica, es menos probable. Lo otro que creo que incide en la aparición de estas variantes de preocupación, como se les ha llamado, es que han aparecido en momentos donde se ha visto una alta circulación viral con decenas de miles de casos, muchas veces más de lo que tenemos en Chile”, analizó.

Para Wolff, la posibilidad de encontrar a futuro una cepa local está presente, aunque para tener certezas se debe seguir con la secuenciación de genomas.

“La posibilidad existe, pero comparado con otros países con circulación viral muchísimo más numerosa en términos absolutos, la hace menos probable respecto a la importación y luego expansión local de variantes surgidas en otras regiones”, señaló.

Por otro lado, y visto desde un punto de vista más práctico, para el doctor Olivares Chile se encuentra en una situación mucho más alentadora en comparación a países como India o Brasil.

“El mejor ejemplo actual es la India donde los recuentos llegan a más de 300 mil casos diarios y ya apareció una variante con mutaciones similares a la de Brasil y la de Reino Unido. Así que veo menos probable que ese fenómeno ocurra en Chile”, expuso.

“Por ahora la respuesta real es que no sabemos cuántas variantes hay, pues no se ha buscado lo suficiente. Buscar cepas es un proceso muy complejo pues hay que estudiar la presencia de muchos puntos del genoma viral donde pueden haberse generado mutaciones que conforman una variante”, complementó Wolff.

Este lunes, las autoridades indicaron en el informe sobre el avance del COVID-19 que se iniciará el desconfinamiento progresivo en varias zonas urbanas del país. Entre ellas se encuentran algunas comunas del sector oriente del Gran Santiago.

Esto evidentemente hará que la circulación viral aumente desde los próximos días. Para el doctor Wolff, la fórmula de cuarentenas cortas debería mantenerse al menos por un tiempo.

“Las cuarentenas son eficaces, pero a un costo económico, social y laboral enorme. Su mayor efectividad se da cuando es muy estricta y corta, con adherencia mayor a la restricción. Con el tiempo se va haciendo insostenible y con adherencia en progresiva disminución, con lo que disminuye su efectividad, pero conserva sus efectos colaterales negativos”, indicó.

“Eso es lo que ha ocurrido en el país luego de 13 meses de pandemia. En mayor o menor grado este fenómeno ha ocurrido en todo el mundo, los países con mayor nivel de vacunación poblacional asociado a cuarentenas estrictas Israel y Reino Unido han visto una franca disminución de los casos lo que ha permitido alivianar las restricciones a la movilidad”, concluyó.