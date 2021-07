Una entrevista con el sello, estilo y timbre Schalper. Así se puede resumir la conversación de la Unidad de Investigación de BioBioChile con el diputado por el Distrito 15 O’HIggins por el período 2018-2022, Doctor en Derecho y ahora secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Ignacio Schalper Sepúlveda.

Declara que nunca sintió ser víctima de “bullying político”, pese a la ola de comentarios y memes en su contra que generan sus declaraciones a medios de comunicación o en redes sociales.

Aunque reconoce que “hay un sector de la izquierda que los usa para ridiculizarme”.

También, señala que no “echará pie atrás” en su estilo frontal, el cual descarta que sea “confrontacional”. Tiene una historia desde líder universitario a profesor en su Alma Mater, la Universidad Católica. Buen alumno, “distinción máxima” no solo en Chile, también en Alemania, nacido en Santiago, en 1985, ex alumno del Colegio Alemán, ahora casado y padre de dos hijos.

“No soy políticamente correcto. No estoy en política para quienes quieran escuchar lo políticamente correcto, sino para defender lo correcto”, precisa.

Asegura que Chile Vamos está comprometido con la candidatura de Sebastián Sichel y le puso paños fríos a los dichos del presidenciable relacionados con su posición contraria a un cuarto retiro de las AFP. “Voy a estar mirando quienes apoyan para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”, dijo esta semana en tono de advertencia Sichel, lo que molestó a algunos.

Además, Schalper habla del funcionamiento de la Convención Constitucional y asegura que José Antonio Kast puede salir mal parado, él y su proyecto político, si insiste en presentarse como abanderado en noviembre.

Es también autor de varios libros de Derecho, integrante del Movimiento Generación por la Vida; y uno de los ocho miembros del Observatorio de la Juventud del Vaticano.

Constitución sin apellidos

-¿Cómo analiza el trabajo de las Convención Constitucional?

La mayoría que hay ahí, no puede abusar de la paciencia de los chilenos, porque ellos tienen muy claro que la función de la CC es redactar una Constitución, no refundar el país. Hay varios episodios que están generando impaciencia. Primero, la falta de respeto al Himno Nacional, luego, la puesta en escena inicial, donde se la llevan hablando de temas administrativos y ha habido frases desafortunadas, como en la que se dice que “básicamente, se baja de peso en la Convención”. Eso es una falta de respeto tremenda contra personas que se debaten día a día por sacar adelante sus familias.

-Entonces…

Pido a quienes dirigen la Convención que no abusen de la paciencia de los chilenos y extiendan puentes porque en realidad se dice que nuestro sector político debe tenderlos y en realidad los que están llamados a eso son la mayoría y hasta aquí lo que hemos visto es que se han dedicado a cerrar puertas, más que tender puentes…

-Hay quienes dicen que lo que hacen los constituyentes de su sector es “ensuciar el trabajo de la CC”, ¿qué piensa sobre eso?

Son evidentes los problemas que esa mayoría está teniendo que no requiere ningún tipo de acción por parte de la minoría, sino que esa mayoría, con su accionar, está dejando de manifiesto una falta de gobernabilidad preocupante y está estirando el elástico de la paciencia de los chilenos. Buscar excusas en el sector minoritario es no asumir su responsabilidad, que es conducir esto a una Constitución de la que se puedan sentir parte todos los sectores y no uno en particular.

-Si esto sigue bajo esta dinámica, ¿Qué cree que ocurrirá?

Siempre le oí a sectores de izquierda que teníamos una Constitución que era de un sector de la sociedad, que era la de Guzmán. Esta no tiene que ser ni la Constitución de Jaime Guzmán o del Jaime Bassa, sino de todos los chilenos. Ese es el desafío.

-Y el impasse con la UDI respecto de la vicepresidencia de su convencional Rodrigo Álvarez, en que dejaron de lado a RN, se vio un quiebre…

Si la sensación que quedó es que no estaban todos de acuerdo, es que algo se trabajó mal y todos tenemos que poner de nuestra parte para lograr unidad. La centroderecha tiene fuerza en la CC en la medida que actúe unida.

Cuarto retiro

-¿Comparte lo que ha dicho Sebastián Sichel sobre el cuarto retiro?

Lamento que ciertos parlamentarios, por buscar mejorar su performance electoral, estén traficando y usufructuando con las pensiones de los chilenos. Valoro que el candidato presidencial de mi sector político plantee convicciones, porque eso le falta a nuestro sector. La política que viene actúa sobre la base de convicción y no calculadora. Espero que el gobierno entienda que la única forma de no meterle la mano al bolsillo a los pensionados es el ingreso de emergencia hasta diciembre. Segundo, política de incentivo laboral y bono directo a las pymes, cualquier otra cosa es no entender y esperemos que el Gobierno no llegue tarde.

-Pero, ¿le parece adecuado que su presidenciable diga que va a mirar cómo votan los parlamentarios de su sector, como para pasar la cuenta después?

Sichel busca construir un proyecto político común. Tiene una mirada muy crítica de la forma en que se ha conducido el actual gobierno, que no ha contado con una bancada de gobierno en el Congreso. Sichel apuesta a, cuando sea gobierno, contar con una coalición que comparta su proyecto político. No se puede ser parte de la coalición solo cuando conviene, eso es muy poco consistente.

La figura de Kast

-¿Le hace un flaco favor a Sebastián Sichel que JJ Kast mantenga su candidatura?

En el escenario que vamos a tener se van a perfilar muy nítidamente un candidato de la izquierda, un candidato de la centroizquierda y otro de la centroderecha. Por lo tanto, en ese escenario, después de una primaria de un millón 300 mil personas, una opción distinta a Sichel arriesga a sufrir un fracaso electoral que puede ser invalidante para el futuro. Creo que se va instalar la idea de apoyar una candidatura única y aquel que no esté en esa disposición va a tener un costo importante…

-Pero, Kast muestra posiciones no tan cercanas a Sichel…

Hay tres cosas. Uno, el realismo político, la centroderecha y derecha se ha inclinado por una opción de cambio con libertad, pero de cambio, como Sichel. Dos, hoy no hay espacio para proyectos personales. Tres, tengo la sensación de que la sociedad chilena se perfila por los cambios con responsabilidad y eso lo representa Sichel.

-¿Le pediría a Kast que baje su candidatura?

No, no me tomo esas atribuciones….

-Pero, ni siquiera por el bien de Chile Vamos o del sector…

No, hay una sensación de realismo político y no hay espacio a proyectos personales y Chile se está jugando algo muy importante. Además, el riesgo que uno corre. cuando lo hace por segunda vez, es que, si le va peor que la primera, el proyecto político comienza a verse mermado…

-¿Kast tiene el peso electoral para arriesgar que Chile Vamos no pase a segunda vuelta?

La performance electoral de republicanos en las elecciones municipales y de constituyentes no fue buena, es su realidad. Su presencia en concejalías no da para hablar de la fuerza que dicen tener. Si eventualmente, una experiencia o proyecto personal tuviese esa consecuencia, me parece que el costo político, electoral-histórico de ese proyecto será tremendamente alto.

Los memes de Schalper

-¿Qué piensa del bullying que se le hace cada vez que emite una declaración polémica? ¿Siente que con usted hay alguna mala onda?

No, hay un sector de la sociedad que no le gusta que uno plantee sus puntos de vista, antes de entrar a discutir con uno, prefieren descalificarlo, quedarse con errores o palabras que uno pudo decir erróneamente en un contexto, pero quien no haya cometido ningún error que tire la primera piedra…

-Entonces…

Lo que observo es un sector de la sociedad que es intolerante, que no acepta posiciones distintas y que prefiere el insulto. Una infidencia, con muchas de esas personas que insultan por redes sociales, les escribo por interno y trato de entablar un diálogo. Se sorprenderían de la cantidad de personas que parten insultándome y que terminamos en un diálogo político muy respetuoso y profundo. Se da una sensación de que es un grupo, pero cuando lo enfrentas, en la individual, no tienen tanto afán de insultar, como cuando están en grupo. Es una dinámica que lamentablemente se ha ido instalando, pero que la vamos a ir cambiando en la medida que los enfrentemos con las armas de la democracia.

-En suma, Schalper no ha sentido bullying político…

Lo que he sentido es que en un grupo minoritario que tiene el interés de callarme por la vía del insulto, pero lamento decepcionarlos, no lo van a lograr.

-Genera muchos “memes”, ¿cómo toma eso?

Antonio Gramsci decía que una estrategia para enfrentar a un adversario es ridiculizarlo. Hay un sector de la izquierda que empcea los memes como una manera de ridiculizar, otros que lo hacen como una manera de reír, de hecho, me río mucho de algunos, y otros, como parte de la buena onda. Hay de esos tres grupos y no me caliento mucho la cabeza…

-Usted se siente confrontacional…

No soy confrontacional, soy franco, digo lo que pienso y hago lo que creo correcto. Los que me conocen saben que soy igual aquí, en mi casa, en un debate político o en una población en Rancagua, yo no soy políticamente correcto. No estoy en política para quienes quieran escuchar lo políticamente correcto, sino para defender lo correcto.

-“Ya está bueno, ya” (meme famoso de Schalper), y cuando escucha esa frase, que se convirtió también en un meme, ¿piensa en…?

Tres cosas, ese episodio, me causa mucha pena, también, me da risa, porque me veo explotando emocionalmente y eso me da risa. Lo tercero, es que hay muchos “Ya está bueno ya” en Chile. Ya está bueno ya de indolencia, de confrontación de clases, de falta de comprensión por los que más lo necesitan.

Raspado de olla

-Mario Desbordes…

Creo que sus asesores y las personas que lo rodearon terminaron transformando una intuición política correcta en una especie de ideario académico que lo termino enredando…

-¿Sichel es más de RN que de cualquier otro partido de Chile Vamos?

Creo que él logró tener puntos de apoyo en los 4 partidos de la coalición y eso es una virtud.

-¿Se sintió cómodo cuando Sichel aseguró que Pinochet era el hombre más malo del mundo?

El hombre más malo del mundo, por mi historia, es Adolf Hitler. Mis antepasados tuvieron que arrancar de ese régimen asesino y dictatorial. Prefiero hablar de proyectos de futuro y no hablar del pasado…

-¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que plantea reparación a las víctimas de violación a los DDHH durante el estallido social?

Lo que hay en el estallido son situaciones de uso abusivo de la fuerza que se investigan por parte de la Justicia y tienen que involucrar una reparación para las víctimas. Pero, lo que no acepto, tal como lo dijo Human Right Whatch, esta idea por parte de la izquierda de sostener que esto fue sistemático.

-Sebastián Piñera…

Es hijo de una época, sostiene. Sebastián Piñera tiene, como gran virtud, hacer que la derecha volviera al gobierno, pero me parece que su caja de herramientas tocó techo…, advierte fuerte y claro, fiel a su estilo, sello y timbre.