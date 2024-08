El día jueves 8 de agosto, a las 22:45 hrs, el canal de televisión abierta TVN, emitió en su programa Informe Especial, el reportaje “Nuestros niños trans”, con una visión sesgada sobre las niñeces trans, con lenguaje ofensivo e inapropiado.

El programa atenta directamente contra la ley 21.120 (Ley de Identidad de género) y la ley 21.430 (Ley de Garantías y protección integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia), donde se explicita que la Identidad de Género es un derecho humano, por tanto, este programa de televisión ha atentado abiertamente a los derechos de las personas trans, difundiendo una visión de odio a la población, afectando directamente la salud mental y la integridad de las niñeces y adolescencias trans.

En el transcurso del reportaje, se recogen opiniones y juicios sesgados, que idealizan la mirada binaria y estereotipada contra la cual se ha tenido que enfrentar la comunidad LGBTQI+ durante décadas. Es posible ver en este reportaje que los padres y madres entrevistadas/os corresponden fundamentalmente a personas que reniegan de la identidad de género de sus hijos o hijas.

El periodista se pregunta a menudo si un niño de tres años o más puede identificarse con un género distinto al que le ha sido asignado al nacer, pero no recurre a especialistas para responderla. La siquiatra entrevistada como experta en el reportaje, María José Mancino, es fundadora y presidente de Médicos por la Vida en Argentina, una organización ultraconservadora que se opone al aborto y la eutanasia, pero ese antecedente, fundamental para poner en contexto sus opiniones, se omite en el reportaje.

El programa pasa por alto tanto la legislación chilena e internacional, así como el trabajo que se viene desarrollando desde hace décadas por organismos estatales y privados que cuentan con apoyo de profesionales de áreas de la ginecología, pediatría, psicología, trabajo social, entre otros.

Una de las cosas que se debe aclarar es que todo programa de acompañamiento a la identidad de género, es dirigido por profesionales y es voluntario para las familias, pues otorga apoyo psicosocial para todo el núcleo familiar que esté viviendo un proceso de transición.

El ingreso a estos programas permite una mejor calidad de vida y aminora posibles rupturas entre los círculos cercanos, disminuye la deserción escolar, fortalece la no discriminación en los hogares, orienta a los servicios de salud, colegios, etc.

Es así como, debemos comprender que la libertad de los padres a educar a sus hijos y el bien superior de las infancias y juventudes deben trabajar en conjunto y no en direcciones opuestas, y los medios de comunicación, no deben fortalecer discursos de odio.

Reconocemos el valor que tiene, en una sociedad democrática, el ejercicio del periodismo sin coacción del Estado. No obstante, la ciudadanía tiene derecho a criticar los contenidos, especialmente cuando estos pueden usarse para perpetuar conductas discriminadoras o lesivas al ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estos derechos están reconocidos por la legislación internacional y local, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Declaración de los Derechos del Niño. También se incluyen el Principio de Yogyakarta (principios legales internacionales sobre la orientación sexual, la identidad de género y el derecho internacional que comprenden estándares que todos los Estados deben cumplir), la Ley 21.120 (Ley de Identidad de Género), la Ley 21.430 (Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia) y la Ley 20.609 (Acción de No Discriminación Arbitraria).

El artículo Primero del Código de Ética del colegio de periodistas, señala que: “Los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos. En su quehacer profesional, el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos. El ejercicio del periodismo no propicia ni da cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo de persona alguna, o atenten contra la veracidad de los acontecimientos”.

Creemos que lamentablemente en este caso, por falta de preparación del equipo periodístico a cargo del reportaje, por sesgos personales, o por falta de asesoría especializada, o por la razón que fuere, ese principio ético ha sido transgredido. En vez de contribuir a un debate respetuoso e informado sobre el tema que aborda, se induce a la conclusión de que existen fuerzas interesadas en “reclutar” a niños y niñas para la transexualidad, con el apoyo del Estado, que podría “arrebatárselos” a sus padres.

Este tipo de reportajes, que no tienen un sustento teórico y un desarrollo profesional de las temáticas, vulneran no solo la salud emocional de quienes se ven afectados por el desconocimiento, sino que son directamente una vulneración a los Derechos Humanos.

Invitamos a periodistas, cronistas, publicistas, guionistas a estudiar, formarse adecuadamente y profesionalmente y comprender los principios de Yogyakarta, la Ley 20609, la reciente Ley 21675, entre otras convenciones y leyes.

Adhieren a esta declaración:

Organizaciones

1 Fundación Renaciendo.

2 Fundación Juntos Contigo.

3 MOVILH. Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

4 OTD. Chile

5 Colectivo Hecho en Género.

6 Organización Transciende.

7 RECOQUEER OTD

8 Mentaliza

9 ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile

10 Fundación Morar

11 Todo es ronda

12 Organización Vida Trans Osorno

13 Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

14 Vida Trans

15 CERES: Género y Subjetividades Trans

16 @FUERZAMARIKA

17 MESA TERRITORIAL DE DIVERSIDADES DE QUILPUÉ

18 HAMBRE EDITORIAL

19 Fundación Feminas Latinas

20 Mesa coordinadora del Encuentro Nacional de Trans Masculinidades

21 Colectiva Psicólogas Feministas de la Universidad de Chile

22 Fundación Semilla

23 Colectivo Trenza

24 Memoria Trans Masculina

25 Fundación Meridiana

26 Sindicato Amanda Jofré

27 Psicólogas Feministas UChile. Colectiva Psicólogas Feministas de la Universidad de Chile.

28 Poderes LGTBIQA+

29 MUMS Chile

30 Red Trans No Binarie Tarapacá

31 Werta Olímpica

32 Corporación CDISES

33 Fundación Giralunnas

34 Sie7e Colores Calama

35 Organización Migrantas

36 Asociación para las Infancias Transgénero

37 Red de Antropólogas de Chile

38 Colectiva Espacio Cromáticx

39 Programa de Estudios Sociales en Género Infancia y Juventud. Universidad Nacional de San

Martín (UNSAM)

Académicas/es/os de Universidades chilenas y extranjeras:

1 Mónica Flores Jara. Psicóloga. Presidenta Fundación Renaciendo. Universidad de Talca.

2 Alejandra Matus. Profesora Asociada. Universidad Diego Portales.

3 Valentina Rotta Hernández. Profesora encargada de formación de la Oficina de Género y

Sexualidades. UMCE.

4 Xochitl Inostroza Ponce. Académica Departamento de Historia, USACH.

5 Isidora Salinas Urrejola. Académica Facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha.

6 Clorinda Cuminao Rojo. Académica Departamento de Género, Política y Cultura, UPLA.

7 Jorge Castillo Sepúlveda. Académico Escuela de Psicología, USACH.

8 Elisa Loncón Antileo. Académica Departamento de Educación, USACH

9 Yenniffer Ávalos Carrasco. Académica de la Facultad de Química y Biología, USACH.

10 Cristina Moyano Barahona. Universidad de Santiago de Chile

11 Andrea Hurtado Quiñones. Universidad Alberto Hurtado

12 Sergio Galdames. Académico Departamento de Educación, USACH

13 Carolina Pizarro Cortés. Académica de IDEA, USACH

14 Isaac Ravetllat Ballesté. Universidad de Talca

15 Bruce Mannheim. Universidad de Michigan

16 Mónica Ávila. Universidad de Los Lagos

17 Consuelo Díaz Muñoz. Universidad de Santiago

18 Gonzalo Soto. Universidad Central de Chile

19 Hector Nahuelpan. Académico Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Los

Lagos

20 Milton Contreras Sáez. Académico Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica del

Maule

21 Hillary Hinner. Profesora Asociada, Trabajo Social, Universidad de Chile

22 Kimberly Seguel. Mag. en Historia Usach

23 Caterine Galaz Valderrama. Universidad de Chile

24 Carolina Franch. Universidad de Chile

25 Carolina González U. Académica Universidad de Chile

26 Susana Vallejos Silva. Universidad Tecnológica Metropolitana

27 Mariana Gaba. Directora Departamento de Género Universidad Diego Portales

28 Isidora Paiva Mack. Escuela de Psicología UAI

29 Sandra Navarrete Barría. Académica Instituto de Estudios Avanzados, USACH

30 Cristina Dorador. Universidad de Antofagasta

31 Jaime Barrientos. Universidad Alberto Hurtado

32 Claudio Martinez Guzmán. Profesor Titular Universidad Diego Portales

33 Constanza Gálvez-Toro. Psicóloga e Investigadora Colaboradora. CEPPS UDP (Proyecto T)

34 Christian Spuler. Académico Facultad de Psicología UDP

35 Maritza Bocic. Psiquiatra. Proyecto T -Profesor Adjunto Universidad de Santiago

36 Claudia Alfaro Cabaña. Pontificia Universidad Católica de Chile

37 Paola Solano Durán. Oficina de Equidad de Género, Instituto Tecnológico de Costa Rica

38 Isidora Castillo. Psicóloga. Pontificia Universidad Católica de Chile

39 Catalina Ortega.Universidad de las Américas

40 Manuel Cañumir Llaulen. Psicólogo clínico, UA

41 Consuelo Vásquez Donoso. Université du Québec à Montréal, Canada

42 Cynthia Shuffer Mendoza. Académica IDEA-USACH

43 Carla Rivera. Universidad de Santiago

44 Julieth Niño. USACH

45 Tomás Ojeda. Instituto de Ciencias Sociales y Centro de Estudios de Género de la

Universidad de Lausanne

46 Rodrigo Lara Quinteros. Dirección de Igualdad de Género, Facultad de Medicina,

Universidad de Chile

47 Camilo Silva. Universidad Andrés Bello

48 Sebastián Alonso Collado González. Doctor en Psicología

49 Ximena Faúndez Abarca. Profesora Titular de la Escuela de Psicología, Universidad de

Valparaíso

50 Alejandra Ruiz. Docente Facultad de Humanidades, USACH

51 Valentina Vallejo Correa. UAI

52 Daniela Gonzalez Aristegui. CEMERA/DIGEN Facultad de Medicina Universidad de Chile

53 Sebastián Sazo Soto. Universidad Adolfo Ibáñez

54 Valentina Álvarez López. Departamento de Estudios Territoriales, Universidad de Playa

Ancha

55 Patricia Junge Cerda, PhD. Académica Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Docente

Escuela de Peridismo, Usach.

56 Fuad Hatibovic. Profesor Titular, Universidad de Valparaíso

57 María Isabel Reyes Espejo. Escuela de Psicología, PUCV

58 Ketty Cazorla. Universidad de Valparaíso

59 Andrea Valdivia. Académica Universidad de Chile

60 Débora Fernández Cárcamo. Coordinadora de Área en el Centro de Estudios de la Realidad

Social – ONG CERES

61 Cecilia Porto. U. de Valparaíso

62 Andrea Lira. Universidad de Magallanes

63 Paulina Fermandois Poblete. Terapeuta Ocupacional, Académica.

64 Alberto Harambour. Universidad Austral de Chile

65 Adriana Palomera. Centro de Estudios Migratorios. Universidad de Santiago de Chile

66 Maria Teresa Rojas. Académica Universidad Alberto Hurtado

67 María José Clunes Squella. Universidad de Santiago de Chile

68 Ximena Poo. U. de Chile

69 Mateus Coelho.Universidad de Valparaíso

70 Natalia Urra Jaque. Académica de la Universidad Andrés Bello

71 Yasna Valenzuela Román. USACH

72 André Menard. Depto. de Antropología Universidad de Chile

73 Tatiana Alarcón. Jouanet Laboratorio de Identidades Sexuales y de Género (LAB ISG)

74 Yanira Diaz. VRA – USACH

75 Francisca Corbalán Pössel. Investigadora posdoctoral, Ciae – U. De Chile

76 Juan Cornejo Espejo. Universidad del Bio Bio

77 Daniela Marini. Depto. Danza. U. De Chile.

78 Eugenio Pérez-Álvarez. Investigador en disidencias sexuales y de género en educación.

79 Linda Granifo. Universidad Alberto Hurtado

80 Astrid Arriagada. Académica FACIMED USACH

81 Camila Urrea. Universidad Alberto Hurtado

82 Carolina Alday. Universidad Católica del Norte

83 Isabel Castro. Universidad Nacional de Córdoba

84 Miguel Roselló Peñaloza. Universidad de Las Américas

85 Susana Paz Pizarro Fuentes. Universidad Alberto hurtado

86 Eduardo Mattio. Universidad Nacional de Córdoba

87 Rodrigo Molina.Universidad Nacional de Córdoba

88 Eduardo Román . Escuela de Periodismo Usach

89 Lieta Vivaldi. UAH

90 Nelson Castro Flores. Centro de Estudios Históricos, Universidad Bernardo O’Higgins

91 Mario Catalán Marshall. Académico, Universidad de Santiago de Chile.

92 Cecilia de la Cerda Paolinelli. Universidad de Playa Ancha

93 Constanza Garcés López. Instituto profesional IACC

94 Claudia Campillo. Académica del Departamento de Trabajo Social, Universidad de Chile

95 Camila Flores. Universidad de Playa Ancha

96 Teresa Vergara. Pontificia Universidad Católica del Perú

97 Beatriz Seguel. Centro de Estudios Migratorios USACH // Vivienda Migrante

98 Marina Zuloaga. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

99 Rafael Chavarría Contreras. Académico Departamento de Historia. USACH

100 Alejandra Vega. Académica Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile

101 Damir Galaz-Mandakovic F. Universidad Católica del Norte

102 Gabrielle González Aravena. Unidad de Violencia de Género, Centro de Psicología Aplicada,

Universidad de Chile

103 Fiona Saldivar Bórquez. Universidad de Playa Ancha

104 Ana Martinez. URJC

105 Loreto Forno. Coordinadora Unidad de Diversidad Sexual y de Género IChTF

106 Sebastián Neut Aguayo. Katholieke Universiteit Leuven

107 Marcela Cubillos Poblete. Académica, Universidad de Valparaíso.

108 María Josefina Escobar. Académica de la Escuela de Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez

109 Milo Kallens Meza. Universidad de Chile

110 Macarena Trujillo. Universidad de Playa Ancha

111 Laura Altimir. IChTF

112 Jenny Rojas. Universidad de Antofagasta

113 Gerardo Mora Rivera. Escuela de Diseño, Pontificia Universidad Católica de Chile

114 Juan Fernando Pávez Pérez. Universidad de Chile

115 Svenska Arensburg. Universidad de chile

116 Dau García Dauder. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

117 Carmen Romero Bachiller. Universidad Complutense de Madrid

118 Ana Figueiredo. Universidad de O’Higgins, Rancagua

119 Claudia Eterovic Diaz. Académica Departamento de Enfermeria. Universidad de Magallanes.

120 Oskarina Palma. Universidad de Magallanes

121 Cecilia Prieto. University of Edinburgh

122 Rafael Castañeda García. Universidad Nacional Autónoma de México

123 Lilian Vergara Araya. Académica Universidad de Playa Ancha

124 Andrea Avendaño. Artista y antropóloga UNSAM

125 Tania de Armas. Universidad de Playa Ancha

126 Mariella Tapia Neida. Psicologa Clinica, UDLA

127 Beatriz Leal. UC

128 Sebastián Sáez. Estudiante de Doctorado UDP

129 Roberto Rivas Ramírez. Trabajador Social

130 Delia Suárez. Estudiante de Doctorado, Psicología UC

131 Natalia Gonzalorena. PDE

132 Beatriz Vieira. UERJ, DPTO DE HISTÓRIA

133 Ianina Moretti. Área de Formación en Género, Sexualidades y ESI. FFyH

134 Loreto Quiroz. Académica Universidad de O´Higgins

135 Jeanne Hersant. Escuela de Trabajo Social UC

136 Jairo Enrique Lucero Pantoja . Universidad de Tarapacá

137 Javiera Sierralta Uva. USACH

138 José Ignacio Díaz L. Director CAP USACH. Centro de Atención Psicológica USACH

139 Myrna Villegas Diaz. Universidad de Chile

140 Edel Granda Viñuelas. Universidad Complutense de Madrid

141 Cecilia X. Olivares Koyck. Académica Investigadora

142 Cecilia Aretio Aguirrebeña. CAP USACH – AUCH

143 Sergio González Pizarro. Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

144 Sebastian Andres Vásquez Vásquez. Universidad de Santiago de Chile. Centro de atención

psicológica CAP-USACH

145 Ethel Pliscoff. Colegio de Periodistas Tribunal de Ética

146 Liliana Manzan. Profesora Investigadora, Universidad Católica del Norte

147 Agustina Alvarado Uízar. Universidad Andrés Bello

148 Teresa Ropert. Universidad Adolfo Ibáñez

149 Juliana Diaz Pantoja. Universidad de Tarapacá. Observatorio de derechos de niños, niñas y

adolescentes OD-NNA

150 Cecilia Moreno. Universidad Academia de Humanismo Cristiano

151 Esteban Miranda. USACH.

152 Nicolle Etchegaray. Universidad Diego Portales

153 Lilith Victoria Atenea Trujillo Espinoza. Presidenta Panteras Disidentes, Integrante

Secretaría de Género y Sexualidades SEGESEX UACh Diversa, Estudiante Administración Pública. “SEGESEX UACh FEUACh Valdivia. Panteras Disidentes.

154 Guillermina Oliveto. Universidad de Buenos Aires/ CONICET

155 Pablo Barrientos Saavedra. PUC / UAH

156 Paula Hollstein Barría. University of Warwick

157 Paz Irarrázabal González. Universidad de Chile, Facultad de Derecho

158 Paula Zagalsky. Conicet/ UBA, Agentina

159 Daniela Muñoz

Jiménez Transsalud. Instituto Máss Clinik y Asociación de Tratantes

Latinoamericanes de la Salud Trans.

160 Pablo Larach Herrera. Universidad de Sevilla

161 Antigona Segura Peralta. Universidad Nacional Autónoma de México

162 Andres Rumillanca. Universidad de Santiago de Chile

163 Harry Tobias González Garrido. Universidad de Santiago de Chile

164 Ana Laura Vázquez Martínez. Posgrado en Estudios Mesoamericanos, UNAM

165 Luciano Universidad de Santiago de Chile

166 Cory Duarte. Universidad de Atacama

167 Sigrid Oñate. USACH

168 Stefano Torres. Université de Lausanne (Suiza)

169 Claudio Javier Barrientos Barría. Universidad Diego Portales. Observatorio de Historia

Reciente de Chile y América Latina, Universidad Diego Portales.

170 Cristián Castro. Universidad Diego Portales

171 Patricio Simonetto. Lecturer on Gender and Social Policy (University of Leeds)

172 Juan Carlos Medel. Universidad Diego Portales

173 Berni Llanos. Brooklyn College CUNY

174 Yerko Monje. UACh

175 Isolda Núñez Candia. Universidad de Chile

176 Ivanna Margarucci. Universidad de Tarapacá

177 Dom Condeixa de Araujo. Unifesspa

Integrantes de organizaciones

1 Jacqueline cerda Garay. Fundación Renacimiento

2 Carolina de Jesús Correa Domínguez. Fundación Renaciendo

3 Carmen Muñoz Galaz. Presidenta ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile

4 Angelica Herrera. Fundación Renaciendo

5 Camila Fenats. Hsjdd

6 Marcela Mandiola Cotroneo, Investigadora Colectivo Hecho en Género

7 Aleosha Eridani. Hecho en Género

8 Maximiliano Naturali . Partido Frente Amplio

9 Ignacio Yañez. Psicólogo ONG CERES

10 Mitsuko Paulos. Agrupación de diversidades Trans Maipú

11 Andrea Rihm. Colectivo Trenza

12 Alexis Parada. OTD Chile

13 Cyntia Saavedra Mendoza. Mentaliza

14 Carolina Morales Salas. CESFAM PEDRO PULGAR.

15 Daniela Tapia Cruz. RECOQUEER OTD

16 Constanza. Escuela Anne Eleonor Roosevelt

17 Nahuel Galaz. Fundación Morar

18 Cristel Mora Sandaña. Psicóloga infanto-juvenil

19 Sonia Correa. Observatorio de Sexualidad y Política

20 Nicolas Andrés Maximiliano Morales Armijo. MOVILH

21 Alejandra Velez Aguirre. Todo es ronda

22 Rodrigo Muñoz Caroca. Encargado SOME CESFAM Dr. José Symon Ojeda

23 Catalina Otárola Baeza. Matrona, profesional de salud

24 Luciano Faundes Astudillo. Director técnico, KINESICAMED.

25 Kaleth Kalvis. Director Organización Vida Trans Osorno

26 Morena Herrera. Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

27 Carolina Mendoza. Vida Trans

28 Nicolás Manríquez Manríquez – Psicólogo. Organización Vida Trans Osorno

29 Ignacia Oyarzún. Asociación. OTD

30 Débora Fernández Cárcamo. CERES: Género y Subjetividades Trans

31 Sergio Tomás Andrés Jerez Jeréz. Profesional independiente

32 Cristina Andrea @FUERZAMARIKA

33 Valentín Muñoz Varas.

34 Viktor Gerald Eugene Vergara Jara. Mesa Territorial de Diversidades de Quilpué

35 Camila González Simon. Hambre

36 Agnes Betsabe Reyes Guajardo. Mesa territorial Quilpue

37 Ximena Rivera Bilbao. Mujeres feminista Barrio Yungay

38 Valentina Riascos Sánchez. Fundación Feminas Latinas

39 Damián San Martín. Mesa coordinadora del Encuentro Nacional de Trans Masculinidades

40 Matías Nieto. Fundación Semilla

41 Jessica Estay Arancibia. Centro Médico Gestar Salud

42 Carolina Besoain. Colectivo Trenza

43 Silvan Troncoso Duque. Memoria Trans Masculina

44 Paula Quintero Quintana. Psicóloga Independiente

45 Jesús Vidal Rojas. Psicólogo Independiente

46 Pablo Salinas Mejías. Fundación Meridiana

47 Andrés Ignacio Rivera Duarte. Docente, Consultor y Relator

48 Luka Suban Rodinis. Activista trans y docente

49 Sonia. Fundación Renaciendo

50 Vasti Sepúlveda Brizuela. Psicóloga

51 Carolina Contreras Sepúlveda. Estudiante UAH

52 Karim González. Enfermera

53 Paula Díaz Aguilera. Trabajadora social

54 Jennifer Durán.MUMS Chile

55 Blanca Nelson Urquieta. Red Trans No Binarie Tarapacá

56 Pilar Serrano Gallardo. Asociación madrileña de salud pública (AMaSaP)

57 Daniela. Red Trans/NB de Tarapacá.

58 María Paz Ardito. Colectivo Trenza

59 Camila Becerra. Agrupación de familias trans Claudia Díaz

60 Alejandra Piderit. Werta Olímpica

61 Nora Calas. Fundación Juntos Contigo

62 Ashton Rios Calas. SHTON RIOS CALAS. Fundacion OTD Chile, Fundacion Juntos Contigo

63 Pascale Escoffier. OTD

64 Andrea Salazar. Comité Internacionalista CF8M

65 Priscilla Cornejo. Red Clínica Colectivo Trenza

66 Alonso Urzúa Ramírez. Red Trans No Binarie Tarapacá

67 Maria Jesus Gajardo. Red Clínica Trenza

68 Panchiba F Barrientos . Biblioteca Fragmentada

69 Maruxela Mabel Fuentes Fuentes. Escuela Giralunnas.

70 Dariel Moran. Sie7e Colores Calama

71 Catalina Bosch. Organización Migrantas

72 Javiera Aranda. Fundación Giralunnas

73 Felipe Gallardo. Fundación Giralunnas

74 Ximena Marchant. Profesora de la Municipalidad de Santiago

75 Montserrat Piña Araya. Fundación Giralunas

76 Brenda Parraguirre Caro. Hospital San Luis de Buin y Paine

77 Flor. Escuela Kallfu mapu

78 Manuela Aguero. Colectivo Trenza

79 Tania Morales . Asociación para las Infancias Transgénero.

80 Marcela Ramón Sala. Red Amor Transparente. Red de Familias Trans

81 Kano Romero. Eufforia Trans y NB ; UNAM , UPN México

82 Izack Alberto Zacarias Najar. Impulso Trans A.C.Red Estatal de Organizaciones LGBT de

Jalisco

83 Monica Rozo. Creciendo en Identidad

84 Lourdes Colomés. Red de Antropólogas

85 Yafza Reyes Muñoz. Antropologas Chile

86 Elena Justine Rodríguez Alpizar. Equalita por los Derechos Sexuales y Reproductivos México A.C.

87 Ángel Fabián Gaxiola Infante. Codisex Los Cabos AC

88 Aleh Ordóñez. Ledeser, A.C. “Lazos por la Diversidad”

89 Meribeth Ramírez Hernández . Colectiva Espacio Cromáticx

90 Mujeres Voces y Resistencias. Organización feminista antirracista en Valencia

91 Alejandro Samuel Merino Rosas. Asociación de Familias por al Diversidad Sexual Perú

92 Cristina Andrea Rivera Valdivia . @FUERZAMARIKA

93 Mario Bustamante Tejed. Impulse Group México

94 Emiliano Palau. Nación de Orgullo

95 Andrés Forero Ordóñez. All Out

96 Karla Alegría Martínez Roa. Red de Madres Lesbianas en México

97 Ankar Paz. Asamblea Marika

98 Oslavia Linares. Transcontingenta

99 Camila Le-Bert. Fundación Lápiz de Mina. Compañía Teatro del Carmen

100 Ma. Teresita Díaz Estrada. Incidencia Política de Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI AC

(COCUT LGBTI)

101 Isabel Gutiérrez . Escuela Selena

102 Lou Robinson. Coloectivx Fascia. Universidad del Atlántico

103 Sandra Organizacion Tierrasurmedicinal

104 Ximena Valle Clavero. Fundación Renaciendo

105 Varinia Urtubia Escuela San José Obrero, Escuela libre Caracola y Centro Vínculos

106 Chris A. Elizondo. Kultura Disidente: Emprendimientos, Artes y Oficios