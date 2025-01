Un asalto bajo la modalidad de "salida de banco" ocurrió en Pudahuel, Región Metropolitana, donde una familia china fue interceptada por un grupo de entre 4 a 5 delincuentes armados, quienes habían seguido a las víctimas desde el Banco Santander en el Mall Plaza Oeste. Los asaltantes pincharon los neumáticos, apuntaron con armas de fuego a las víctimas, pero no hubo agresiones físicas. Vecinos presenciaron el hecho y criticaron la demora policial, mientras que las autoridades analizan las grabaciones para identificar a los delincuentes. La familia afectada reparó los neumáticos y piden reforzar la seguridad en la comuna, donde los asaltos son frecuentes.

Un asalto bajo la modalidad “salida de banco” se registró este miércoles en la comuna de Pudahuel, específicamente en la intersección de Avenida Travesía con Portezuelo, Región Metropolitana. El violento hecho afectó a una familia de nacionalidad china que había retirado 23 millones de pesos desde el Banco Santander en el Mall Plaza Oeste.

Según informó la inspectora Alexandra Salazar, de la Brigada de Robos Occidente, los delincuentes siguieron a las víctimas hasta su domicilio, donde los interceptaron.

“Un grupo de entre 4 a 5 sujetos descendió de dos vehículos, los cuales tenían placas patentes aparentemente clonadas. Usaron un cuchillo para pinchar los neumáticos y los intimidaron con armas de fuego”, explicó.

El violento accionar de los delincuentes no incluyó agresiones físicas a las víctimas, pero sí las apuntaron con armas para amedrentarlas. “Una de las víctimas relató que uno de los sujetos le apuntó con un arma e hizo el gesto de disparar, pero finalmente no lo hizo”, detalló Salazar.

Los asaltantes tenían sus rostros cubiertos, lo que dificultó su identificación. “Las víctimas, por el nerviosismo del momento, pudieron aportar muy pocas características de los sujetos”, agregó la inspectora.

Vecinos se percataron del asalto

Un vecino del sector, quien fue testigo del hecho, relató los momentos de tensión que vivió al observar el asalto. “Iba a comprar al -supermercado- Santa Isabel y me di cuenta de que unos muchachos seguían a la vecina que venía del banco. Le pincharon las ruedas con cuchillas y se metieron a robarle todo“, comentó.

El testigo destacó que los delincuentes actuaron de manera organizada y con violencia. “Estaban encapuchados y usaban guantes. Gracias a Dios no le pasó nada grave a la vecina, porque lo material va y viene, pero la vida es lo más importante”, señaló.

Pese a la gravedad de la situación, el vecino lamentó la demora en la respuesta policial. “Carabineros tardó tres horas en llegar, y la Comisaría está a solo tres cuadras del lugar. Es algo que no se entiende”, expresó indignado.

El testigo también aseguró que la familia no se percató de que estaba siendo seguida desde el banco. “Le comenté a la vecina, pero me dijo que no se dio cuenta de nada”, agregó.

La familia afectada debió acudir posteriormente a un taller para reparar los neumáticos dañados. Según los antecedentes, este es el primer robo de estas características que sufren las víctimas, aunque el vecino aseguró que los asaltos son frecuentes en el sector.

“Por aquí la seguridad está muy mal. Hay muchos asaltos y la gente vive con miedo”, enfatizó el testigo, quien hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad en la comuna.

Las autoridades investigan el caso y analizan las grabaciones obtenidas del vehículo de las víctimas, las cuales permitieron identificar una placa patente que no coincidía con las características del auto utilizado por los delincuentes.

