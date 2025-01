Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La adquisición de la propiedad donde vivió el expresidente Salvador Allende continúa generando polémica, con la Contraloría General de la República informando que aún no se han completado todos los trámites administrativos de la compra. El Gobierno de Gabriel Boric anunció la creación de dos casas museo en Providencia, incluyendo las viviendas de Allende y Patricio Aylwin, como parte del patrimonio estatal. La propiedad de Allende, valuada en $933 millones, pertenece a familiares de la ministra de Defensa, Maya Fernández, generando críticas por posibles conflictos de interés. La Contraloría detalló que solo se ha autorizado la adquisición, no la compraventa, por lo que aún no se ha evaluado su legalidad.