La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a la polémica compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, especialmente luego que se conociera el millonario pago a la actual ministra de defensa y nieta de este último exmandatario, Maya Fernández.

Se trata de una adquisición en el marco de la creación de dos casas museo en Providencia, donde vivieron los ex jefes de Estado, donde se desembolsaron en total más de $2.200 millones.

Lo sucedido generó críticas de la oposición, tanto por el millonario monto, así como por el hecho que el negocio involucre a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández.

UDI anuncia acciones por compra de casa de Allende a ministra Fernández

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, anunció acciones tras conocerse la compra del inmueble que perteneció a Salvador Allende, por parte del Estado a ministra Maya Fernández Allende.

“El problema está, en que la dueña de esta casa es la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende. Lo cual lo considero vergonzoso e inaceptable. No puede ser que se compre, por parte del Estado de Chile, el inmueble a una ministra de Estado”, cuestionó el legislador gremialista.

“Además de pagarle casi mil millones de pesos, esto es totalmente incompatible y genera una inhabilidad establecida en la Constitución”, advirtió Benavente.

En ese sentido, advirtió que como bancada evaluarán recurrir al Tribunal Constitucional o a la Contraloría General de la República.

“Como bancada de diputados vamos a hacer valer la ley en este caso y vamos a evaluar si recurrimos a Contraloría o al Tribunal Constitucional para hacer valer las inhabilidades establecidas en la Constitución para los ministros de Estado que no pueden celebrar contratos con el Estado”, sentenció el diputado Benavente.

Asimismo, su par de Renovación Nacional, Camila Flores, cuestionó el millonario desembolso, considerando otras urgencias, como en materia de salud y previsional.

“El Gobierno dice que no tiene plata para los hospitales, pabellones que están cerrando por falta de recursos, que necesita recaudar más para subir la PGU, pero sí hay plata para gastarse en mil millones de pesos comprando la casa a Salvador Allende, el líder espiritual de este gobierno, realmente es una contradicción absoluta”, fustigó la también integrante de la comisión de Defensa de la Cámara.

“Y me parece grave, además, porque quienes serían propietarios de esta casa que habría comprado el gobierno son la familia Allende. Dentro de eso, la ministra Maya Fernández Allende, lo cual me parece a lo menos irregular. A mí me parece que a todas luces aquí existiría una negociación incompatible y que esta compraventa no estaría cumpliendo con el margen de la legalidad”, acusó Flores.

Gobierno por compra de casa de expresidente Allende a ministra Fernández: “Está en proceso”

Desde el Gobierno, la vocera de La Moneda, Aisén Etcheverry, salió al paso de los cuestionamientos, enfatizando en que se trata de un proceso que aún está en curso.

“Estas son casas que tienen un valor histórico y el objetivo es que se transformen en casas museo como una forma de resguardar el patrimonio intangible histórico de nuestro país”, explicó en entrevista con Duna.

En ese sentido, afirmó que “el proceso de adquisición tiene muchas etapas que partió hace algunos meses, hay unos decretos que autoriza la compra, que fue tomado razón por Contraloría. Luego viene el proceso de tasaciones, la determinación del precio, la escrituración, otros decretos que tienen que firmar, estamos en ese proceso”.

Así también, respecto del pago a la actual ministra de Defensa, Etcheverry sostuvo que los Ministerios de Bienes Nacionales y de las Culturas están haciendo el análisis legal respectivo.

“Entendiendo que se trata de dos familias donde existen personas que han ocupado y que ocupan cargos públicos, tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el Ministerio de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos de que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegada a la ley y por supuesto, con la mayor transparencia posible”, sentenció.

“Es un proceso en curso”, insistió, añadiendo que “el proceso de compra tiene muchas etapas antes de que esto se termine”.

En esa línea, el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, dijo que la compra aún no está finiquitada.

“La adquisición de estas dos viviendas, tanto la del expresidente Aylwin, como la de expresidente Allende, tienen fines patrimoniales y de memoria. La realización del procedimiento respectivo está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, es un procedimiento que todavía está en curso (…) pero no es una compra, entiendo yo, finiquitada”, reafirmó.

Respecto de un posible conflicto de interés, el ministro (s) Cordero evitó profundizar, sosteniendo que “simplemente puedo decir que es un proceso de compraventa de un bien privado en curso. Sobre esa situación, a mí no me corresponde pronunciarme en estos momentos”.