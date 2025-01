"El papelón del año": Expresidente de CPLT cuestiona compra de casa de Allende a ministra Fernández

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El Gobierno pagará casi mil millones de pesos a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, Alejandro, por la adquisición de la casa de su abuelo, Salvador Allende, para crear una casa museo en Providencia. Francisco Leturia critica la transacción, considerándola un "chanchullo" que mancha la memoria de Allende. Se cuestiona la legalidad de la compra por parte de una ministra a otra, violando la Constitución chilena. Plantea la necesidad de reversar la transacción si no se ha firmado, o buscar una solución discreta en caso de estar realizada, y destaca la preocupación por los costos futuros de mantenimiento del museo y se cuestiona la viabilidad de este proyecto a largo plazo. Desarrollado por BioBioChile

El Gobierno pagará casi mil millones de pesos a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, Alejandro, por la adquisición de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

Esto como parte de la creación de dos casas museo en Providencia, en las propiedades donde vivieron los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende G. Las casas, ubicadas en las calles Arturo Medina y Guardia Vieja, respectivamente, pasarán a formar parte del patrimonio del Estado de Chile y serán administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales.

“Este es el papelón del año. Es completamente desafortunado y descriteriado”, adelantó Francisco Leturia en conversación con Podría ser Peor.

Polémica compra de casa de Allende

El expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) explicó que, sin ahondar en ámbitos meritorios sobre la creación del museo, él cree que “son los propios allendistas los que van a querer salir de esto y sacarlo para atrás”.

Esto, porque según el entrevistado, “huele a chanchullo”, puesto que “una nieta que es ministra, negocia con otra ministra en el gobierno de Boric, para quien el último año le compre una casa en mil millones; va a ser la casa del chanchullo”.

Leturia agrega que el presidente Allende, ni nadie, merece que su memoria quede manchada.

El experto detalla que lo mínimo que deben saber los ministros de la Constitución, con 5 o 6 artículos “que tienen que ver con su pega”.

Por ejemplo, dijo que el artículo 37 bis es “clarísimo”: No podrán los ministros de Estado contratar con el Estado cuando son ministros. “La prohibición de la Constitución es que una ministra le compre a otra ministra un bien y que lucren con plata del Estado. Esa es la prohibición”, dijo.

El expresidente del Consejo para la Transparencia agregó que lo que le preocupa es quiénes asesoran a los principales ministros, ya que “les deberían cortar la cabeza” a los abogados que hicieron la compra-venta o estudiaron los títulos: “Por patentes”.

“Porque un abogado que no sabe que los ministros no pueden contratar con el Estado, no está para aprobar el examen de grado”, agregó.

Mil millones es el valor de la ex casa de Allende

“La casa es de la ministra, o sea, tenemos una ministra que negocia con otra ministra. La gente dice la casa de Allende, no. La casa fue de Allende; hoy en día la casa es de la ministra de Defensa. Eso está prohibido”, declaró.

Al no conocerse si la compra-venta está firmada o no, Leturia explica que se pueden hacer dos cosas: 1, si no se firmó, la tienen que “echar para atrás”. 2, si ya firmaron ”tendrán que ver la forma de echarla para atrás en forma elegante y discreta porque esto va a ser anulado”.

En este punto, el entrevistado dice que por el momento se está hablando de los casi mil millones de pesos en los que se está vendiendo esta casa para convertirla en museo.

Pero explica que el museo hay que mantenerlo, poner guardias: “O sea, es comprometer gastos futuros hasta el fin de los días. Hay que pensar cuánta pata significa en el largo plazo”.

“Entonces, ¿tú crees que el próximo gobierno, si es un gobierno de derecha, va a querer gastar plata, va a querer aceptar esta especie de amarre que un ministro, un pariente, dos exministros están haciendo a último momento?”, analizó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.