La mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric recibió al gobernador reelecto de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en la Moneda.

En la segunda vuelta de este domingo 24 de noviembre, Claudio fue elegido con el 55,03% de los votos (2.516.097) frente a la carta de la oposición, Francisco Orrego.

Tras la reunión, Orrego realizó un punto de prensa, donde expreso su intención de ponerle urgencia al proyecto de ley que le entrega a los gobiernos regionales la facultad de prevención del delito.

Al ser consultado por su posición política, respondió “yo no me defino como oficialista (…), pero tampoco me he definido como opositor”.

En ese sentido, señaló que “nuestra candidatura logró tener apoyos no solamente del oficialismo, que, por supuesto, agradecí, sino que también logró apoyo en sectores de centro, centroderecha y hasta de derecha”.

Asimismo, añadió que “cada vez que el gobierno tenga proyectos que beneficien a los habitantes de la región Metropolitana, va a contar con mi apoyo colaborativo”, señaló.

Frente a la posibilidad de una próxima candidatura presidencial, Orrego afirmó que “mi único plan es ser gobernador los próximos 4 años”.

Agregando que “agradezco a las personas que piensan en uno, pero habrá que buscar a otros liderazgos, hombres o mujeres, del mundo del progresismo para encabezar esa tarea”.

Tras su triunfo, aseguró que varios alcaldes de la capital se comunicaron con él para felicitarlo, incluso de derecha. Sin embargo, afirmó que “si tú me preguntas si recibí un llamado de Evelyn Matthei, no”.

También reveló que tuvo una reunión reservada con la alcaldesa electa de Las Condes, Catalina San Martín.