Joaquín Lavín Infante cumplió con la expectativa generada el miércoles pasado al enrolarse en la cárcel de San Miguel y visitó a su nuera, Cathy Barriga. Al salir del centro penitenciario femenino, el exalcalde se mostró afectado y reiteró su apoyo tanto a la imputada como a su hijo.

“Siempre es doloroso ver privada de libertad a una persona que uno quiere mucho. Para mi ella no es Cathy la alcaldesa, ni es Cathy la de Mekano. Ella es Cathy, la pareja de Joaquín (su hijo) y la mamá de dos de mis nietos”, dijo Lavín Infante.

También subrayó el respaldo que busca brindar a su nuera. Tras abandonar el penal visiblemente afectado, declaró: “Ha sido un momento para la familia completa muy triste”.

“Ella es muy fuerte, ustedes lo saben también, y dentro de todo el drama que están viviendo como familia, la vi alegre, con ganas de tirar para arriba”, agregó Lavín Infante sobre la imputada.

La confianza de Joaquín Lavín Infante en su hijo y Cathy Barriga

Tras ser consultado tanto por la situación de su nuera y su hijo, el exalcalde evitó referirse en detalle al respecto. Sin embargo, recalcó el apoyo a su familia.

“Quiero dejar claro que yo no quiero hablar del juicio, porque yo no soy el abogado y además que soy el suegro (de Cathy Barriga), soy el papá (de Lavín León). Todo lo que yo diga van a decir: ‘ah, mira lo está diciendo porque es el suegro y el papá’, entonces yo no quiero decir nada; pero sí decirles que confío en ellos 100% y espero que salgan bien las cosas”, aseguró.

Recordemos que Cathy Barriga está en prisión preventiva al ser imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Por su lado, Lavín León está siendo investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de documentos públicos.