EFE Trenes de Chile finaliza licitación de dos tramos del Melitren por un total de US$ 813 millones, el monto más alto en la historia de la empresa estatal. El tramo Melipilla-Malloco fue adjudicado a Sacyr (España) por US$ 345 millones, y Lo Errázuriz-Malloco al consorcio de Dragados (España) y Besalco (Chile) por US$ 468 millones. Las obras iniciarán en el primer cuatrimestre de 2025, proyectando el primer tramo operativo para finales de 2027. El proyecto beneficiará a más de 57 millones de personas al año, conectando ocho comunas de Santiago. El Tren Alameda-Melipilla contempla 61 kilómetros de vías, 11 estaciones, y se conectará con las líneas 1 y 6 del Metro. EFE también licitó el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda por US$ 200 millones, con la expectativa de adjudicar el contrato de inspección de obras en diciembre. Avanzan los trabajos de fabricación de trenes eléctricos y construcción de talleres en Peñaflor.