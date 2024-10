Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este martes se presentaron los principales resultados del informe técnico sobre el accidente ferroviario en San Bernardo, ocurrido el 20 de junio, revelando que el maquinista, su ayudante y el operador no cumplieron los protocolos, y que el controlador no informó sobre la presencia de un tren de prueba en la vía. El gerente de EFE señaló que los informes fueron entregados a la fiscalía para determinar responsabilidades. Se destacó que hubo llamadas no contestadas entre el controlador y el maquinista, confirmadas por registros de Entel. Se anunciaron medidas para acelerar proyectos tecnológicos y se establecerá una mesa con la Dirección del Trabajo para prevenir futuros accidentes. El choque entre trenes de Fepasa y de pasajeros en pruebas dejó dos fallecidos.