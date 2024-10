Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, desestimó la denuncia de votos marcados en la mesa 904 del local de votación de Estación Mapocho, indicando que el denunciante habría marcado los votos para desprestigiar el sistema y buscar fama. Tagle cuestionó la actuación de un apoderado en la mesa, señalando que no debería haber ayudado a doblar votos. Además, expresó dudas sobre la veracidad de los supuestos votos marcados, mencionando que las marcas no tenían una tendencia política clara y que era poco creíble que el presidente de la mesa no se hubiera percatado de ello. El Servel maneja la hipótesis de que los votos fueron marcados por el propio elector que realizó la denuncia.