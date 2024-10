Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El dueño del restaurante "Chicha en Ají" en Providencia, donde estuvo Jorge Valdivia la noche del domingo, se refirió a la denuncia de violación presentada por una mujer que lo acusa. Según imágenes de una cámara de seguridad, Valdivia llegó al local junto a una tatuadora con quien discutiría un diseño de tatuaje. Tras consumir dos piscos sour, la mujer asegura no recordar más hasta despertar en su domicilio con aparentes signos de agresión sexual. La joven presentó una denuncia por violación, llevando a la detención del exfutbolista quien será formalizado. El dueño del restaurante indicó que los garzones no lo reconocieron ya que siempre usaba capucha con gorro y no parecían estar pasados de trago según las cámaras de seguridad que muestran que salieron sobrios.