Un hombre está acusado de tomarse una iglesia católica en Pudahuel, causando la indignación entre los vecinos del sector. El ingreso al lugar está bloqueado por el propio sujeto, lo que estaría impidiendo el paso al sacerdote a quien habría insultado.

“Estoy aquí hace 10 años. El cura nunca me ha pagado por cuidar el terreno. Entonces yo opté por cerrar”, fueron las primeras palabras del hombre en diálogo con Chilevisión.

El individuo de nombre Nelson, aseguró que el terreno no tiene dueño. Además, planteó que el cura les habría ofrecido a los vecinos trasladarse a otro lugar, lo que según él serían solo promesas.

“Cuando llegamos aquí este espacio era una guarida de ladrones. Venían a tomar, se metían adentro, yo tuve harto hartos problemas con gente así hasta que los corrimos. Se normalizó, este es un terreno tranquilo”, declaró el sujeto quien advirtió que solo saldrá del lugar con una orden de desalojo.

La molestia de los vecinos por la toma de la iglesia en Pudahuel

“El padre tuvo que sacar todo de la capilla. (el hombre que se tomó el lugar) No deja entrar, está con llave. (el sacerdote) No puede hacer nada porque viene y lo insultan, lo tratan súper mal. No hay respeto. Sea como sea, es el cura y hay que respetarlo”, opinó una vecina del sector llamada Ximena Salinas.

Incluso, la misma señora acusó que tiene pertenencias suyas dentro del lugar tomado. Mientras que el sujeto que no quiere salir del lugar ocupado como iglesia, declaró que pidió que sacaran las cosas pues está expuesto a un robo y en ese escenario, él sería el culpable.

“Él llegó agresivo. Ha tenido problemas siempre porque les pegaba a las mujeres (presuntamente de su entorno cercano)”, denunció Ximena Salinas en el matinal de Chilevisión.

Versiones cruzadas entre el acusado y los vecinos

En el marco de un contacto en vivo de Contigo en la Mañana, Nelson actualizó su versión de los hechos en medio de un cruce de declaraciones con gente del sector.

“Yo hablé con la presidenta de ustedes (de la junta de vecinos) y me dijo que eso lo tenía que ver el cura, que no iba a sacar nada. Yo no entiendo, las cosas están ahí, nadie las ha sacado. Ustedes cerraron (con llave)”, indicó Nelson.

En cuanto a la propiedad del terreno, el hombre dijo que no era suyo y que “le estaba pagando” arriendo al cura. No obstante, los vecinos desmintieron esta versión y señalaron que le dieron una opción a Nelson, la cual no querría pagar.