El hecho ocurrió anoche en las inmediaciones de la calle Antonio Bellet cercano a la intersección con Andrés Bello. En ese lugar, la víctima estaba ingresando se auto a su domicilio, cuando fue sorprendido por al menos cinco desconocidos.

Los antisociales bajaron de otro vehículo para intimidarlo. Hubo forcejeo en el incidente, donde los delincuentes no pudieron encender el auto del adulto mayor. Por ende, no se logró concretar el ilícito.

Pese a que el robo no se consumó, la víctima igualmente fue agredida por los asaltantes.

Carabineros en busca de los responsables del portonazo en Providencia

Posteriormente, en el sitio del suceso constituyó personal de Carabineros de la 19ª Subcomisaría Providencia. En este cuartel policial se hizo la denuncia, donde el adulto entregó los detalles de lo ocurrido.

Cabe señalar que el lugar de los hechos es lugar céntrico y concurrido de Providencia. Por este sector, hay un gran flujo de automóviles y ciclistas. Incluso, hay una gran cantidad de cámaras de seguridad que pueden dar pistas a Carabineros para dar con el paradero de los asaltantes, quienes se habrían movilizado en un auto Citroën modelo Sedán de color gris.