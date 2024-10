La hija y la nieta del adulto mayor asesinado en un portonazo en Maipú prestaron declaraciones tras su muerte. Javiera Martínez recordó a su abuelo como su padre, destacando su rol en su crianza, mientras que Gloria Martínez mencionó que él seguía trabajando a sus 75 años porque la jubilación no le alcanzaba. Ambas expresaron la calidad de persona que era la víctima, destacando su amor y entrega a la familia y la comunidad. Ante la tragedia, Gloria pidió justicia por lo sucedido, y Javiera lamentó no poder compartir futuros logros con su abuelo, como verla graduarse.

La hija y la nieta del adulto mayor asesinado tras ser agredido en un portonazo en Maipú prestaron declaraciones tras la muerte de su padre y abuelo, respectivamente. La muerte del hombre se registró en la mañana del pasado lunes en el Hospital El Carmen.

Javiera Martínez, nieta de la víctima, Víctor Martínez, lo mencionó como su padre.

“Él me crio desde muy chiquitita. Mi mamá tenía que salir a trabajar y él con mi abuela me criaron. Por cosas de la vida, mi papá no estuvo presente, pero él hizo ese rol y lo cumplió hasta hoy en día”, expresó Javiera en diálogo con Chilevisión.

La hija del hombre asesinado, Gloria Martínez, añadió que su padre, de 75 años, seguía trabajando porque la jubilación no le alcanzaba.

“Él siempre se levantaba muy temprano; a las 5:30 de la mañana para trabajar”, comentó Gloria.

Por su parte, Javiera agregó que hace unos cuatro años su abuelo ya había sufrido un intento de portonazo. También señalaron que la víctima había dicho que, en caso de un asalto, se resistiría a que le robaran el auto.

“Era un hombre excepcional. No tenemos ningún mal recuerdo de él. Siempre fue servicial y nos entregó muchos valores, no solamente a nosotros como familia, sino que a la gente que lo conoció. Sí, fue un asesinato; mataron a un esposo, un abuelo, un papá, un hermano, un tío”, complementó la nieta de la víctima.

Desde la impotencia de la pérdida de su padre y de la concreción de este tipo de delitos, Gloria pidió justicia.

“Yo como hija necesito justicia por lo que le hicieron a mi papá”, manifestó la hija de la víctima.

Asimismo, Javiera planteó que ella en lo personal quería que su abuelo la viera titulada de sus estudios universitarios.

“Teníamos proyectos, teníamos sueños. Yo tenía planes con él, la familia. Queríamos que nos vieran más viejitos. Yo como dije, titulada. Era el sueño de él conmigo”, declaró muy emocionada.

Víctor Martínez fue víctima de un portonazo en Maipú alrededor de las 6:00 horas del pasado lunes. Según el Hospital El Carmen, la causa de la muerte fue un cardiorrespiratorio producido por un golpe en la cabeza que provocó el posterior fallecimiento.