Una situación impactante se vivió hoy en el colegio Villa María de Las Condes, donde la hija de 11 años de María Luisa Godoy fue víctima de un intento de agresión por parte de una mujer de 32 años. La agresora intentó cortarle un mechón de pelo a la menor, quien logró escapar hacia el interior del colegio para pedir ayuda. Carabineros detuvo a la mujer, quien quedó en libertad a la espera de citación por la Fiscalía, ya que no se configuró un delito de secuestro. Afortunadamente, la niña no sufrió lesiones físicas, pero el caso sigue bajo investigación para esclarecer los motivos detrás de este perturbador episodio.

Una situación impactante afectó a la hija de la presentadora de televisión María Luisa Godoy durante la jornada de este viernes 27 de septiembre. La menor, de 11 años, vivió un episodio traumático a la salida del colegio Villa María, en la comuna de Las Condes, cuando una mujer de 32 años intentó agredirla.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:35 horas, cuando la menor salía del recinto educacional, ubicado en el sector de Presidente Errázuriz, en la zona oriente de la Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, la mujer se acercó a la niña, afirmando que ambas tenían algún tipo de parentesco. “Le decía que eran familiares, que se parecían”, comentó una fuente policial a Radio Bío Bío.

La situación se tornó aún más alarmante cuando la mujer intentó cortar un mechón de pelo a la menor. La hija de Godoy logró escapar corriendo hacia el interior del colegio, donde solicitó ayuda a los profesores.

Mujer apercibida por intento de agresión contra hija de María Luisa Godoy

Carabineros fue alertado y llegó al lugar para proceder con la detención de la agresora. No obstante, de acuerdo a la información policial, no se configuró un delito de secuestro, ya que no hubo intento de llevar a la menor por la fuerza.

La mujer fue trasladada a un cuartel policial, pero quedó en libertad bajo apercibimiento al Artículo 26. Esto implica que la agresora está a la espera de ser citada por la Fiscalía para enfrentar los cargos correspondientes.

Según confirmaron fuentes del caso, la menor no sufrió ningún tipo de lesiones físicas. Sin embargo, el pánico que vivió tras el intento de agresión fue evidente, por lo que pidió auxilio inmediatamente.

De acuerdo con los antecedentes, la hija de María Luisa Godoy se encuentra en buenas condiciones de salud, y el caso continúa siendo investigado para esclarecer los motivos detrás de este intento de agresión.