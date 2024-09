El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el detenido número 12 por el robo frustrado con homicidio en el Aeropuerto de Santiago en marzo de 2023, donde murió un vigilante. Cristián Eduardo Venegas Amaro fue formalizado por delitos como robo con homicidio, porte ilegal de armas y asociación ilícita. Este arresto se suma a los 11 detenidos por el mismo incidente, donde un delincuente también falleció, y el líder de la banda sigue prófugo. El sujeto capturado en La Florida no estaba entre los sospechosos iniciales y tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

La formalización de Cristián Eduardo Venegas Amaro (47) fue encabezada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza. Al imputado se le atribuyen delitos como robo con homicidio, porte ilegal de armas y asociación ilícita, entre otros.

Con este individuo, ya son 12 los arrestados por el intento de robo en el Aeropuerto de Santiago. Este se suma a los once detenidos por el incidente del 8 de marzo de 2023, donde también falleció uno de los delincuentes que pertenecía a la banda delictual. El líder de esta última, aún se encuentra prófugo de la justicia.

Detalles de la detención del nuevo imputado que quedó en prisión por el robo con homicidio en el Aeropuerto de Santiago

El subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Biro Occidente, informó durante la jornada de ayer que el arresto de la nueva persona imputada es de alguien que no había sido identificado antes. Es decir, no estaba entre los catorce sospechosos iniciales (once detenidos, dos muertos y un fugitivo).

“No teníamos la certeza de la identidad del mismo. Sin embargo, hoy (martes 24 de septiembre) se logró determinar que efectivamente este sujeto estaba implicado en la comisión del hecho”, reveló el subprefecto Urbina, sobre la captura del sujeto que tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.