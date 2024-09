La senadora Fabiola Campillai convocará al ministro de Energía, Diego Pardow, y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la Comisión de Derechos Humanos, luego de que la SEC formulara cargos contra Enel por la muerte de tres pacientes electrodependientes durante cortes de luz desde el 1 de agosto. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para investigar posibles delitos de la empresa. Campillai criticó a Enel por no proveer equipos de respaldo ni priorizar la energía en hogares de pacientes electrodependientes, careciendo de canales de atención efectivos. La senadora destacó la ineficacia de Enel en emergencias y abogó por un modelo estatal de electricidad centrado en el bienestar ciudadano. La comisión de DD.HH. estudiará este preocupante escenario que vulnera los derechos vitales de los afectados.

La senadora Fabiola Campillai citará al ministro de Energía, Diego Pardow, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la Comisión de Derechos Humanos. Esto después de que la SEC diera a conocer que formuló cargos contra Enel tras la muerte de tres pacientes electrodependientes, durante los cortes de luz ocurridos a partir del 1 de agosto pasado.

Cabe mencionar que todos los antecedentes de los fallecimientos fueron enviados al Ministerio Público. Lo anterior se realizó con el fin de revisar si hay delitos asociados en los incumplimientos de la empresa eléctrica.

La senadora Campillai se manifiesta tras la muerte de pacientes electrodependientes

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) comienza expresó que la información revelada por la SEC es dolorosa.

Asimismo, mediante un comunicado la parlamentaria manifestó que “la empresa eléctrica Enel no proporcionó equipos de respaldo y no priorizó el restablecimiento de la energía a las casas de personas electrodependientes”. A esto se suma que no contaron con canales de atención efectivos para atender la urgencia de las familias afectadas.

La senadora por la Región Metropolitana señaló que, además de las sanciones monetarias y las responsabilidades penales que deben aplicarse en estos casos, Enel demuestra ser una empresa ineficiente en su respuesta ante situaciones de urgencia, especialmente con quienes dependen de sus servicios por razones vitales.

“Debemos volver a tener el modelo de empresas de electricidad del estado, cuya prioridad sea el bienestar de la ciudadanía y no de la ganancia particular”, planteó la parlamentaria.

En base a la delicada información revelada, la senadora Campillai señaló que citará al ministro Pardow y a la SEC a la comisión de DD.HH. Esta acción se llevará a cabo con el fin de estudiar el complejo panorama que vulnera los derechos fundamentales de los pacientes electrodependientes.