La Sociedad de Anestesiología y el Colegio Médico de Santiago interpusieron una demanda ante el trigésimo Juzgado Civil de Santiago contra la Clínica Las Condes por una deuda millonaria de $9.390 millones correspondiente a 75.327 procedimientos no pagados desde 2021. Se busca que el presidente del directorio de la clínica, Alejandro Gil, confiese la deuda. Silvana Cavalleri, vicepresidenta de la Sociedad de Anestesiología, fue despedida dos meses atrás tras exigir el pago, denunciando desvinculaciones arbitrarias de médicos y el deterioro de la clínica. El Colegio Médico de Santiago, a través de su presidenta Gisela Viveros, reveló que el 93,3% de las prestaciones impagas provienen de convenios directos con la clínica, desmintiendo la justificación de Las Condes sobre la crisis de Isapres y Fonasa. El abogado demandante, Rodrigo Henríquez, espera esclarecer la situación y garantizar el pago a los trabajadores, mientras que la clínica aún no ha respondido a las acusaciones.

La Sociedad de Anestesiología y el Colegio Médico de Santiago presentaron una demanda ante el trigésimo Juzgado Civil de Santiago contra la Clínica Las Condes (CLC). Acusan a la clínica de mantener una millonaria deuda por servicios impagos. El objetivo de la acción legal es obtener el “reconocimiento de firma y confesión de la deuda”.

Se busca citar al presidente del directorio de la clínica, Alejandro Gil, para que informe sobre la deuda, que corresponde a 75.327 procedimientos no pagados desde 2021. El monto adeudado asciende a $9.390 millones.

Detalles de la demanda contra la CLC por deuda millonaria de casi $10 millones

Silvana Cavalleri, vicepresidenta de la Sociedad de Anestesiología, indicó que fue despedida hace dos meses por exigir el pago de la deuda. Afirmó que la clínica, antes prestigiosa, ahora enfrenta deterioro y falta de credibilidad.

“En los últimos años hubo desvinculaciones arbitrarias de parte de Clínica Las Condes, de médicos de todas las especialidades. De algunos médicos emblemáticos y eso ha afectado la moral de todos nosotros. Esperamos con esta acción que se reconozca una deuda que existe con nosotros, pero la deuda también afecta a muchos otros profesionales”, señaló Cavalleri.

Gisela Viveros, presidenta del Colegio Médico de Santiago, destacó que tras una auditoría se pudo comprobar que el 93,3% de las prestaciones no pagadas se originan en un convenio directo entre los profesionales y la clínica. Esto contradice el argumento de la Clínica Las Condes, que culpa de la falta de pago a la crisis de las Isapres y Fonasa.

“Una de las razones que la clínica ha dado hasta el momento, es que las prestaciones que no han sido pagadas tienen que ver con el conflicto que existe hoy con las ISAPRES, con Fonasa y con la crisis que de ellas. Sin embargo, una de las cosas que esta auditoría ha podido recalcar, es que un 93,2% de las prestaciones que no han sido pagadas, tienen que ver con convenios directos con CLC y no con Fonasa”, sostuvo Viveros.

Rodrigo Henríquez, abogado demandante, espera que se aclare la situación y que se pague a los trabajadores por su labor.

“Se hizo una auditoría para verificar si era cierto lo que señalaban; problemas por parte de las prestaciones de las ISAPRES, de Fonasa y eso no es cierto“, declaró el abogado.

Hasta la publicación de esta nota, la clínica no ha respondido a las acusaciones.