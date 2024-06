La presidenta del Colegio Médico (Colmed), AnaMaría Arriagada criticó a la Clínica Las Condes, en medio del seminario “Tras aprobación de la Ley Corta: los escenarios que se abren para el sector salud”, organizado por la Universidad Católica.

“Actualmente, la clínica sufre una debacle ética. En su ética institucional, en el trato con sus funcionarios, en las prestaciones, la caída de la calidad que ha ocurrido en este país a ojos visto de todos nosotros. Creo que eso es, de alguna manera, un desafío y quizás sería el norte de lo que el superintendente debiera plantearse como tener la regulación, el poder de que esto no se vuelva a repetir”, comenzó diciendo durante su intervención.

De acuerdo a La Tercera, continuó diciendo que “es una institución privada que, además fue formadora, tuvo convenios con universidades importantes. Fue un semillero de talento y hoy en lo que está transformado realmente da pena”.

Reacciones

Frente a ello, el presidente de la Asociación de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, aclaró que “no me puedo hacer cargo de la posición de la Clínica Las Condes, porque como ustedes saben, y yo siempre digo, es de las pocas clínicas que no es parte de nuestro gremio y, por tanto, nunca me refiero a ellos”.

Al respecto, el exsecretario del gremio, José Miguel Bernucci, apuntó que “dentro del mundo médico es conocido, y esa opinión se comparte con los pacientes. Hay hechos objetivos que permiten darle sustento a la opinión de la presidenta”.

“El colegio intentó interceder para proteger a los médicos, pero no se logró y terminó con la salida de gran parte del equipo y eso llevó a la pérdida de calidad, que es lo que decía la presidenta”, puntualizó Bernucci.

Asimismo, el expresidente del Colmed, Enrique Paris, coincidió con Arriagada. “La presidenta describió muy bien lo que está ocurriendo en la Clínica Las Condes y es que desgraciadamente el centro de salud está pasando por una situación difícil. Igual, no hay que perder la esperanza de que la clínica se pueda recuperar y eso requiere un cambio en el equipo directivo actual, porque es indudable que no lo han hecho bien”.

Pero sí señaló que “el único punto con el que no estoy de acuerdo con la presidenta del Colegio Médico es que hable de calidad y deje que el Colmed actué como centro de investigación como ocurrió en la pandemia, porque se aleja de su misión. El control de calidad le corresponde a la Superintendencia de salud”.

Que dice la Clínica Las Condes

El medio citado consultó a Jorge Rufs, director médico de Clínica Las Condes, al respecto. Y este afirmó que “le enviaré una invitación formal a la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, para que venga a conocer nuestra clínica, acuerdos, instalaciones, equipamientos, cuerpo médico y atención a pacientes, y así poder constatar la enorme calidad que existe en nuestra institución”.

“Las puertas de CLC estarán siempre abiertas para el Colmed o cualquier autoridad y, en especial, a toda la comunidad para que puedan contar con la mejor atención y la más alta calidad en sus prestaciones”, añadió. Asegurando que “la clínica sigue siendo un semillero de talentos”.