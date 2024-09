Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se unió a vecinos para presionar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a iniciar las obras del sistema Free Flow en la Ruta del Maipo, ya que el compromiso establecido por las autoridades no se ha cumplido. Codina y los residentes se manifestaron en la salida de Domingo Tocornal de la autopista Acceso Sur para acelerar el proceso que beneficiaría a 70 mil vehículos diarios al eliminar las barreras de peaje. El convenio para instalar este sistema se firmó en 2023, pero las obras aún no han comenzado. El alcalde exigió al MOP cumplir su compromiso para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera en peajes, señalando que la concesionaria está lista para empezar con las obras que durarían entre 4 a 6 meses. A pesar de intentar contactar a la ministra del MOP, Codina no ha obtenido respuesta, instando a que se agilice la situación según lo acordado previamente.